36 Yıllık Evli Çift El Ele Kan Bağışlıyor

Adana'da yaşayan Lütfiye-Sami Özden çifti, Türk Kızılayı'na yaptıkları düzenli kan bağışları ile tüm topluma örnek oluyor.

Adana'da yaşayan Lütfiye-Sami Özden çifti, Türk Kızılayı'na yaptıkları düzenli kan bağışları ile tüm topluma örnek oluyor.

Kızılay'ın kan stoklarını yeterli seviyede tutmak için ülke genelinde gerçekleştirdiği kampanyaya, Adanalıların desteği sürüyor. Hemen hemen her gün ayrı bir noktada kan bağışı etkinliği düzenleyen Türk Kızılayı'nı, düzenli kan bağışçıları da yalnız bırakmıyor. Lütfiye ve Sami Özden çifti de düzenli şekilde gerçekleştirdikleri bağışlarla herkese örnek oldu. El ele tutuşup Kızılay'ın kan bağışı merkezine gelen çift, kan bağışında bulunduktan sonra yine el ele evlerinin yolunu tuttu.

Bağış için Gençlik Meydanı'ndaki kan bağışı merkezine gelen örnek çift, karşılaştıkları Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lütfiye Özden, kan bağışı yapmasına ilk eşinin vesile olduğunu belirterek, "Bir gün beni aldı ve Kızılay'a gelip, bağış yaptık. Mesaj geldikçe de birlikte geliyoruz. Birilerine bu şekilde yardım ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Sami Özden de düzenli kan bağışçısı olduğunu ifade ederek, "Bronz madalyayı hak ettim. 25. bağışımı yapmış oluyorum şu an. Eşim Lütfiye Hanım'ı da alıştırdım. Çok şükür sağlıklıyız ki bağış yapabiliyoruz. Emekli olduktan sonra daha da sıklaştırdım bağışlarımı. İnsanlara faydalı olmaktan mutluyum. Bir de her bağışımızda bir fidan dikiliyor. Kızılay'ın çalışanları da çok güler yüzlü, burası bizim evimiz gibi oldu" diye konuştu.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın da çifti tebrik ederek, "Ben de düzenli kan bağışçısıyım, çiftimiz de herkese örnek gösterilmeli. Her şey sevdiklerimizle güzel. Sami Bey de böyle yapmış. Tebrik ediyorum. Çiftimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, Lütfiye-Sami Özden çiftine düzenli bağışları için teşekkür etti. Saygılı, "Kızılay ailesi, böyle güzel insanlarla her geçen gün daha da büyüyor. El ele verip birilerinin hayatını kurtarmak böyle bir şey olsa gerek. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sami Bey'in madalyasını da en kısa sürede törenle takdim edeceğiz" dedi.