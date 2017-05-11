  • BIST 96.194
  • Altın 140,388
  • Dolar 3,5719
  • Euro 3,8858
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

36 Yıllık Evli Çift El Ele Kan Bağışlıyor

» »
36 Yıllık Evli Çift El Ele Kan Bağışlıyor
Adana'da yaşayan Lütfiye-Sami Özden çifti, Türk Kızılayı'na yaptıkları düzenli kan bağışları ile tüm topluma örnek oluyor.

Adana'da yaşayan Lütfiye-Sami Özden çifti, Türk Kızılayı'na yaptıkları düzenli kan bağışları ile tüm topluma örnek oluyor.

Kızılay'ın kan stoklarını yeterli seviyede tutmak için ülke genelinde gerçekleştirdiği kampanyaya, Adanalıların desteği sürüyor. Hemen hemen her gün ayrı bir noktada kan bağışı etkinliği düzenleyen Türk Kızılayı'nı, düzenli kan bağışçıları da yalnız bırakmıyor. Lütfiye ve Sami Özden çifti de düzenli şekilde gerçekleştirdikleri bağışlarla herkese örnek oldu. El ele tutuşup Kızılay'ın kan bağışı merkezine gelen çift, kan bağışında bulunduktan sonra yine el ele evlerinin yolunu tuttu.

Bağış için Gençlik Meydanı'ndaki kan bağışı merkezine gelen örnek çift, karşılaştıkları Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lütfiye Özden, kan bağışı yapmasına ilk eşinin vesile olduğunu belirterek, "Bir gün beni aldı ve Kızılay'a gelip, bağış yaptık. Mesaj geldikçe de birlikte geliyoruz. Birilerine bu şekilde yardım ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Sami Özden de düzenli kan bağışçısı olduğunu ifade ederek, "Bronz madalyayı hak ettim. 25. bağışımı yapmış oluyorum şu an. Eşim Lütfiye Hanım'ı da alıştırdım. Çok şükür sağlıklıyız ki bağış yapabiliyoruz. Emekli olduktan sonra daha da sıklaştırdım bağışlarımı. İnsanlara faydalı olmaktan mutluyum. Bir de her bağışımızda bir fidan dikiliyor. Kızılay'ın çalışanları da çok güler yüzlü, burası bizim evimiz gibi oldu" diye konuştu.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın da çifti tebrik ederek, "Ben de düzenli kan bağışçısıyım, çiftimiz de herkese örnek gösterilmeli. Her şey sevdiklerimizle güzel. Sami Bey de böyle yapmış. Tebrik ediyorum. Çiftimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, Lütfiye-Sami Özden çiftine düzenli bağışları için teşekkür etti. Saygılı, "Kızılay ailesi, böyle güzel insanlarla her geçen gün daha da büyüyor. El ele verip birilerinin hayatını kurtarmak böyle bir şey olsa gerek. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sami Bey'in madalyasını da en kısa sürede törenle takdim edeceğiz" dedi.

36 Yıllık Evli Çift El Ele Kan Bağışlıyor

36 Yıllık Evli Çift El Ele Kan Bağışlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurumlu Fenomenlerin ‘Bahar Candan’ Videosu İzleyenleri Güldürüyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:38
  • 1965 Meşale Bandırma İçin Yandı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:38
  • Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu, Yangında Ölenlerin Ailelerini Ziyaret Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 09:33
  • Amasya’daki Feci Trafik Kazaları Kamerada11 Mayıs 2017 Perşembe 09:28
  • Amasya’da Menfeze Düşen Yavru Köpeği Ekipler Kurtardı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:23
  • Saruhanlı’da Görülen Dev Yılanlar Korkuttu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:08
  • Yurtta Hava Durumu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:03
  • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Çalışacaklara Düzenleme11 Mayıs 2017 Perşembe 07:03
  • Bakan Zeybekci Kazada Hayatını Kaybeden Başsavcının Ailesini Ziyaret Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 00:33
  • İstanbullular Berat Kandili’nde Tarihi Camilere Akın Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 23:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti