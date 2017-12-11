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365 gün 'indirim' olmaz

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365 gün 'indirim' olmaz
Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların tuzak indirimlerle vatandaşları yanıltabileceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bu hareket hem tüketicinin güvenini zedeliyor hem de ekonomiye zarar veriyor" dedi

Son yıllarda mevzuattaki boşluk nedeniyle 'indirim sezonu' diye bir sezon kalmadığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık bütün sezonlar indirim sezonu oldu. Asıl indirime girmesi gereken dönemde de 50 + 20 gibi bir indirim yazılarak, tüketiciler tamamen yanıltılıyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Konu indirim olduğunda 50 ile 20'yi topladığınızda 70 etmez. 50 + 20 diye yazılan indirim oranı yüzde 60'a denk gelir. Aynı şekilde 50 + 50 olarak yazılan indirim oranı yüzde 75'e denk gelir. Halkımız bu tür yanlış algıya neden olacak tuzaklara düşmemeli" diye konuştu.

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Bir başka indirim aldatmacasının da her üründe farklı indirim oranı uygulanması olduğunu vurgulayan Palandöken, "Mağazadan içeri girdiğinizde tek bir üründe yüzde 50 indirim olduğunu ve onun da genellikle kalmadığını, kalan ürünlerin ise indirim oranının yüzde 10-20 gibi çok daha düşük olduğunu veya talep görmeyen elde kalan ürünlere indirim uygulandığını anlıyorsunuz. Müşteriyi mağazaya çekmek için kullanılan bu tür aldatmacalara halkımız itibar etmemeli ve gerekli tepkiyi göstermelidir" ifadelerini kullandı. E. Caner CABBAR

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