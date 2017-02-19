37. Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu Koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 37. Trabzon Uluslararası...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 37. Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu, 22. halk koşusu ve bu yıl ikincisi düzenlenen 10 kilometre koşusu bugün gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun startını verdiği koşuda yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Gümrükçüoğlu, "Dünyanın en önemli merkezlerinden biri olarak yaşadığımız Trabzon'da 37. Uluslararası Kısa Maratonu ve 2. kez düzenlediğimiz 10 bin metre koşusu ile 22. halk koşusunu Trabzon Büyükşehir Belediyesinin önünden başlatıyoruz. Bize göre barış ve kardeşlik içerisinde yarışacak olan bütün yarışmacılarımız birinci" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu Vali Yavuz'un işaret fişeğini ateşlemesiyle Atatürk Alanından başladı. Bu yıl 37.'sı düzenlenen ve sadece lisanslı sporcuların katılabildiği yarı maratonda değişik ülkelerden 350 sporcu yarışırken 2.'si düzenlenen 10 km koşusunda 148 sporcu mücadele etti. 22. halk koşusunda ise 303 katılımcı boy gösterdi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluş kutlamaları çerçevesinde bu yıl 37.'sı düzenlenen 21.1 kilometrelik Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu'nda erkeklerde geçen senede birinci olan Kenya'dan Paul Kipkemoi Kipkorir birinci, Türkiye'den Mert Girmalegese ikinci, Fetene Alemu Regasa üçüncü, kadınlarda Kenya'dan Ester Chesang Kakuri, Etopya'dan Chaltu Dıda Negasa ikinci, Türkiye'den Esma Aydemir üçüncü oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 10 kilometre koşusunda ise erkeklerde Kefyalew Deja Buruse, kadınlarda Nursel Karataş birinci oldu. Halk koşusunda ise, erkeklerde Tolga İpek birinci, kadınlarda ise Ceren Akdemir birinciliği elde etti.