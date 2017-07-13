378 Bin Tl Değerinde 378 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır-Bingöl karayolu Dağarkası mevkiinde piyasa değeri 378 bin TL olan 378 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır-Bingöl karayolu Dağarkası mevkiinde piyasa değeri 378 bin TL olan 378 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, Bingöl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde Diyarbakır-Bingöl karayolu Dağarkası yolu mevkiinde 2 şahsın araç ile esrar maddesi nakledeceğine dair istihbari bilgiye ulaşıldığını bildirdi. Yakın zamanda piyasaya sürüleceği değerlendirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla yol kontrol noktası oluşturulduğu belirtilen açıklamada, "Çalışma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 378 bin TL olduğu değerlendirilen 13 çuval içerisinde 378 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.