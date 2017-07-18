38 Gün Memuriyetten Hak Mahrumiyeti Cezası Alan Belediye Başkanı Saka’dan Açıklama

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Kamil Saka, aldığı 38 gün memuriyetten hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sonuna kadar hakkını arayacağını...

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Kamil Saka, aldığı 38 gün memuriyetten hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sonuna kadar hakkını arayacağını söyleyerek, "Denetleme yetkimin olmadığı bir yere, ruhsat verme yetkimin olmadığı bir yere "Neden ruhsatsız?" deme yetkim de yok. Onun için yetkim olmayan bir yerden 10 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir cezaya çarptırıldım" dedi.

30 yıldır aralıksız olarak Türkiye'nin en uzun belediye başkanlığı görevini yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya 38 gün memuriyetten hak mahrumiyeti cezası verildi. Yaklaşık 10 yıl önce Güre Belediye Başkanı olarak görev yaparken bir taş ocağı ruhsatı ile ilgili açılan davada hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Saka, Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda konuştu. Saka, "38 gün memuriyetten hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldım kamu zararına neden olduğum için. Kamu zararının nerede olduğunu bilmiyorum. Ama oluşturulmuş olan bilirkişilerin yapmış olduğu bir durum. Tabi bu konuda yasal olarak Türkiye'de şu anda uygulanmakta olan adalet ölçüleri içerisinde yasal hakkımı arayacağım" dedi.

Saka, görevi iade edilene kadar belediye başkanlığı görevini Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş'ın yürüteceğini açıkladı. Saka, "Yapmış olduğumuz işi bugün gene aynı şekilde yaparım, çünkü o konuda yasal olarak denetleme yetkim yok. Denetleme yetkimin olmadığı bir yere, ruhsat verme yetkimin olmadığı bir yere "Neden ruhsatsız?" deme yetkim de yok. Onun için yetkim olmayan bir yerden 10 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir cezaya çarptırıldım. Bana bu cezayı veren ceza mahkemesi, uygulanan ceza idari bir ceza. Bu konuda görüştüğüm hukukçuların hiçbirinin ya nasıl olur, ya nasıl böyle bir ceza verilir deniyor. Bende anlamadım" diye konuştu.

Sonuna kadar hakkını arayacağını söyleyen Saka, "Temyiz yolu açık. Ama böyle bir kararı nasıl verebilirler ben onu da anlamış değilim. Hakikaten bu konuda çok üzgünüm. Çünkü yaşamım boyunca çoğu zaman arkadaşlarımla darılma, kırılma nedenim kamu menfaatini her şeyin üstünde tutmam olmuştur. Kamu menfaatini her şeyin üzerinde tutarak bu noktaya kadar gelmiş bir insanın "kamuyu zarara uğratmaktan" ceza alması kadar da acı bir şey olmaz. Onun için bir müddet ben sorumluluk bakımından aranızda olmayacağım. O konuda belediye başkan vekili arkadaşlarımıza elbirliği ile sahip çıkmanız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kamil Saka, daha sonra oturuma son vererek meclis toplantı salonundan ayrıldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'ya verilen 38 günlük memuriyetten hak mahrumiyeti cezası ile ilgili kararın tebliğ edilmediği, önümüzdeki günler içinde tebligatın gerçekleşeceği öğrenildi.