Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde açtığı stantta sergilediği yöresel lezzetlerden maltıhalı köfte,...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde açtığı stantta sergilediği yöresel lezzetlerden maltıhalı köfte, kuru dolma, Antep baklavası, kahke çeşitleri, cevizli sucuk, bastık, antepfıstığı, fitilli lokum çeşitleri gibi vazgeçilmez lezzetleri ziyaretçilere tattırdı. Gastronominin başkenti, yine eşsiz mutfağıyla parmak ısırttı.

İzmir Fuarcılık AŞ (İZFAŞ), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından düzenlenen kongrede, Dünya'nın önde gelen gastronomi, turizm uzmanlarıyla eğitimcileri bir araya geldi. Gelişen turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yaklaşımlar kazanmak amacıyla gerçekleştirilen kongrede, gastronominin bölge turizmine olan katkıları üzerine konuşuldu.

Kongrede, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi destinasyon sponsorluklarıyla yöresel lezzetlerini katılımcılarla buluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay'ın katılımıyla destinasyon sponsorlarının yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.

Destinasyon sponsorlarıyla yöresel lezzetler tanıtıldı

Kongrede ziyaretçiler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi tarafından açılan stantta Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden maltıhalı köfte, kuru dolma, Antep baklavası, kahke çeşitleri, cevizli sucuk, bastık, antepfıstığı, fitilli lokum çeşitleri gibi vazgeçilmez lezzetlerini tatma imkanı buldu. Tadım etkinlikleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.