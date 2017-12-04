4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Maden Şehitleri Anıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir tören düzenledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir tören düzenledi.

GMİS ve Maden Mühendisleri Odası'nın Valilik alanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Zonguldak Maden Müzesi Alanı'nda yaptırılan Zonguldak Maden Şehitleri Anıtı'nda da bir tören düzenlendi.

Törene Eski Devlet Bakanlarından Aydın Tümen, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ile oda yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasetçiler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Bu anlamlı günde herşeyden önce Türkiye'de bu sektörün tarihsel birikimine sahip olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne, Maden Tetkik Arama Kurumu'na sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Demirci şöyle konuştu; "Zonguldak'ta, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın "Dünya Madenciler Günü"nü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve bölgemiz madencileri adına, onlara dayanışma duygularımızı iletiyorum. Burada isimleri yazılı 3 bin 673 maden şehidimizi ve 1848 yılından günümüze kayıtları tutulamamış tüm maden şehitlerimizi, dünyanın başka ülkelerinde maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. 27 Kasım 2017 tarihinde Karadon'da meydana gelen kazada kaybettiğimiz maden şehitlerimiz Cafer Tepebaşı ile İsa Çeltik kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu anlamlı günde herşeyden önce Türkiye'de bu sektörün tarihsel birikimine sahip olan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne, Maden Tetkik Arama Kurumu'na sahip çıkılmasını istiyoruz. Son yıllarda, bu kurumların işlevlerinin azaltılması nedeniyle sektördeki ölümlü iş kazalarında artış olmuştur. Özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun küçültülmesiyle birlikte taşkömürü ithalatında hızlı bir artış yaşanmış, TTK'nın yeri özel sektör tarafından doldurulamamıştır. Bugünkü iktidarın ilk yıllarında, 2003-2004 yıllarında bölgemize özel projeler açıklandı. Kamu ve özel sektör olarak yılda 10 milyon ton taşkömürü üretimi hedeflendi. Yılda 5 milyon ton üretmesi beklenen özel sektöre maden sahaları verildi, ancak sonuç alınamadı. Kamuda da söylenin aksine üretim geriledi, TTK küçültüldü ve zararı artırıldı. Zonguldak göç verdi, ülkemiz taşkömürü ithalatında rekorlar kırdı."

"Sendikamızın uyarılarına kulak verilmelidir"

Sendikanın uyarılarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Demirci, "TTK, işçi açıkları nedeniyle üretim yapamaz ve çalışamaz duruma sürükleniyor ve her geçen gün kaza riskleri artıyor. TTK üretim yapamaz hale getiriliyor. Sendikamızın uyarılarına kulak verilmelidir. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin raporundaki öneriler hayata geçirilmelidir. Türkiye zaman kaybetmemeli, Zonguldak'a eziyet edilmemelidir. Türkiye'nin taşkömürüne, TTK'ya ve Zonguldak'a ihtiyacı var. Her yıl 4-5 milyar dolarımız taşkömürü için dışarıya gitmesin, Zonguldak göç vermesin. Bu gerçekleri bilen başta biz madenciler olmak üzere tüm bölge halkı olarak siyasi iktidara anlatmak sorumluluğumuz var. Bu duygularla tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyorum. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye ifade etti.