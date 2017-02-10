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4 Aylık Bebek Ölümden Döndü

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4 Aylık Bebek Ölümden Döndü
Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, bindikleri lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından...

Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, bindikleri lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mülteciler arasında bulunan Suriye uyruklu 4 aylık Salih koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşadası Körfezi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sabah 05.10 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında batmak üzereyken durdurulan 10 kişilik lastik bot içerisinden biri çocuk 36 göçmen çıktı. Üst üste bindikleri için batma tehlikesi geçiren bottaki 36 göçmeni tahliye eden Kuşadası Salih Güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 4 aylık Suriye uyruklu Salih bebeği ise sağlık kontrolünden geçirip, koruma altına alındı. 32 Suriye ve 4 Eritre uyruklu toplam 36 göçmen, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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