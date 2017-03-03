4 Aylık Hamile Sevgilisini Döven Şahıs Serbest Bırakıldı

Bolu'da 4 aylık hamile sevgilisini döverek hastanelik eden ŞAHIS savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da 4 aylık hamile sevgilisini döverek hastanelik eden ŞAHIS savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Nergis Sokak'ta 4 aylık hamile olan sevgilisini dövdükten sonra eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan İlker T. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Şahsın 2007 yılında tartıştığı babasını öldürdüğü ve annesine şiddet uyguladığı belirtildi. Diğer yandan, olaydan sonra şikayetçi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 aylık hamile Gizem Sezer ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar olmadığı tespit edilen kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.