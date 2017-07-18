4 Aylık Terk Edilen Bebek Devlet Koruması Altına Alındı

Erzurum'da annesi tarafından başka bir kadına verilerek terk edilen 4 aylık bebek devlet koruması altına alındı.

Erzurum'da annesi tarafından başka bir kadına verilerek terk edilen 4 aylık bebek devlet koruması altına alındı.

Konuyla ilgili Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı:

"İhlas Haber ajansı tarafından servis edilerek, bir çok gazete ve internet sitesinde yer alan "4 Aylık Kalbi Delik Bebeğini Bırakıp Kaçtı" başlıklı haber konusunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce inceleme başlatılarak, söz konusu habere konu olan bebek devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu olay şöyle gelişmiştir: 17.07.2017 tarihinde saat 16.00'da Emniyet Haber Merkezinin Hastaneler Caddesi Bayramoğlu Eczanesi önünde bir kadının başka bir kadına bebeğine bakamadığını söyleyip bebeğini bu şahsa bırakıp kaçtığına dair anons etmesi üzerine güvenlik timleri olay yerine intikal etmiş, ismi sonradan öğrenilen B.H., isimli şahısla görüşülmüştür. Yapılan araştırmalarla bebeğin babası F. K., ve annesi E. O.'a ulaşılarak, ifadeleri alınmıştır. Buna istinaden anne ve babanın boşanmış oldukları ve annenin velayet hakkını babaya vermek istediğini ve bebeğe bakamadığını ifade etmesi üzerine bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri sitesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Anne E. O.'un kalbi delik bebeğe bakamadığını ve velayet hakkını babaya devrettiğini bildirilmiş ve anneden buna dair dilekçe alınmıştır. Baba F. K., bebeğin velayetinin kendisine verilmesi durumunda bebeğe bakacağını ve sahipleneceğini belirtmiş ve bu konuda herhangi bir suçlamayı kabul etmeyeceğini ifade etmiştir. Bebek, Çocuk Şubesi tarafından durumunun netleşeceği tarihe kadar Nene Hatun Çocuk Evleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir."