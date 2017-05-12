4. İslam Dayanışma Oyunları Görkemli Bir Törenle Başladı

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

68 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen resmi açılış töreni TSİ 21.00'da başladı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mihriban Aliyeva, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, yetkililer ve çok sayıda seyirci katıldı.

Sporcuların geçişi sırasında Türk sporcuları coşkuyla ayakta alkışladı. Türk kafilesinin önünde +84 kilo, 18-19 yaş gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Alparslan Yamanoğlu yer aldı ve Türk bayrağını taşıdı.

Baku 2017 4. İslam Dayanışma Oyunları açılış seremonisi

Azerbaycan bayrağı dalgalandırıldıktan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın başladığını ilan etti. Su Testisi taşıyan küçük kız ve saat mekanizmaları zamanın geldiğini gösterdi. Sırtında yük taşıyan develer, barış kuşları birlik ve dayanışmanın seslendiği görkemli bir gösteri gerçekleştirildi. Natig Ritim Grubu'nun gösterisi, halk ses sanatçısı Alim Gasımov'un ise Ezan okuduğu gösteride, barış ve umudun evrensel bir öyküsünü ve İslam medeniyetinin çevremizdeki her şeye sağladığı muazzam katkıyı anlatıyor.

4. İslam Dayanışma Oyunları, 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlara Türkiye 337 sporcuyla katılıyor. Türkiye, atıcılık, atlama, atletizm-para atletizm, 3'e 3 basketbol, boks, artistik cimnastik, ritmik cimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo-görme engelli judo, karate, masa tenisi, sutopu, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme dahil 20 branşta madalya arayacak.

Oyunlara 325 Azerbaycanlı sporcu katılıyor. Ayrıca Türkiye 337 kişi ile müsabakalara katılan en büyük heyet. İran ise 300 sporcu ile 3. en büyük katılımcı heyetini oluşturuyor.

5. İslam Dayanışma Oyunları 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşecek.