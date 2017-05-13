4. İslam Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, Karatede İlk Gün Karşılaşmalarını 2 Gümüş Ve 2 Bronz İle Kapattı

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda karate müsabakaları gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda karate müsabakaları gerçekleştirildi.

Kadınlarda Kumite -50, -55, -61, Erkelerde Kumite -60, -67, -75 kilo karşılaşmalar yapıldı. Erkekler -60kg finalde Özbek Sadriddin Saymatov'la karşılaşan milli karatecimiz Aykut Kaya rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Tuba Yakan -55 kiloda bronz madalya için İranlı Khaksar Taravat ile karşılaştı. Tuba Yakan İranlı rakibine yenilerek bronz alma şansını kaybetti.

Ömer Kemaloğlu (-67kg) üçüncülük karşılamasında Özbek rakibi İkboljon Uzakov'u 1-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Merve Çoban, -61 kiloda Endonezyalı rakibi Devina Dea'yı yenerek bronz madalya kazandı. Erman Eltemuzr 75 kiloda Malezyalı Sharmendran Raghonathan'ı 2-0 yenerek bronz madalya aldı.

Milli karateciler ilk günü 2 gümüş, 2 bronz ile kapattı

Serap Özçelik (-50kg) gümüş madalya, Aykut Kaya (-60) gümüş madalya, Ömer Kemaloğlu (-67kg) bronz madalya, Merve Çoban (-61kg) bronz madalya, Erman Eltemur (-75kg) bronz madalya.