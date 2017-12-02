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4 Kişinin Öldüğü Kazada 2 Sürücü Tutuklandı

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4 Kişinin Öldüğü Kazada 2 Sürücü Tutuklandı
Bursa'da 4 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 sürücü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 sürücü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bursa'da dün gece yarısı Mudanya yolu üzerinde yaşanan kazada 16 S 2106 plakalı midibüs, İhsaniye Metro istasyonu yanında Cemal Gökhan Ç. yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı aracın çarpması sonucu metronun bariyerlerine çarpıp 16 UAU 77 plakalı aracın üzerine devrilerek yan yattı. İşçi servisine çarpan 16 SJT 66 plakalı araç kontrolden çıkarak yaya yolunda bulunan ağaca saplandı. İşçi servisi ve altına aldığı araç yolda bir süre sürüklendikten sonra metro istasyonun duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu işçi servisinin altında kalan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Güray Kanşıra (47) ve ağaca saplanan araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti. İşçi servisinde ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıklarının da ifadelerinde yolda "makas atarak ilerliyordu" dedikleri 16 SJT 66 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Gökhan Ç.'nin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede alınan kan örneklerinden 122 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazadan sonra gözaltına alınanlardan servis midibüsü sürücüsü Taner B. ve 16 SJT 66 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal Gökhan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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