4 MADDEYLE BİR HİKAYENİN ANATOMİSİ

Hafta içi,popüler bazı şahısların sebebiyet verdiği bir hadise yaşandı.Hakkında fazlasıyla yazıldı, çizildi.Bu hikaye dört ana maddede özetlenebilir halbuki.

1-Aslında en basit uyarılar en güçlü olanlardır.

Asırlar öncesinden denmemiş mi, “Dört şey geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat.” diye.

İnsana bilgelik olarak dilini tutması yeter de artar.

2-Her konuda bilgili olan insan aslında hiçbir konuda bilgili değildir.

Hem spor, hem siyaset, hem diplomasi konularında atıp tutuyorsanız, bir yerlerde eksiklik vardır.

Ama Türkiye şartlarında uzmanlık değil, maalesef popülarite prim yapıyor.

3-Türkiye hala öz denetim mekanizması işlevi gören hassasiyetleri bünyesinde taşımaktadır.

Her ne kadar ahlaki yönden gidişat pek iç açıcı gözükmesede, toplum hala bazı konularda düşüncesini, dileğini korkmadan dile getirebiliyor, hakkı savunmak için parmak kaldırabilmek cesaretinde bulunabiliyor.

4-Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz.

Kariyeriniz için deaynı durumun geçerli olduğu söylenebilir.

Behçet Necatigil diyor ya mısralarında

“Adı, soyadı/Açılır parantez/Doğduğu yıl,çizgi,öldüğü yıl, bitti/kapa parantez.

Parantezin içindeki çizgi/Ne varsa orda/Ümidi, korkusu, gözyaşı ve sevinci/Ne varsa orda.”

İşte o çizgiyi nasıl doldurdunuz, asıl önemli olan bu.

Asıl önemli olan bu.

ÖNCESİ VE SONRASIYLA SOÇİ ZİRVESİ

Zirve sonrası devlet başkanlarının çektirdiği fotoğrafı ilk gördüğümde aklıma 1945’te düzenlenen Yalta Konferansı geldi.

Siyah beyaz bir fotoğraf karesi.

Yan yana oturanChurchill,Rooseveltve Stalin.Yüzlerde belli belirsiz gülümsemeler.

Arkalarında oraya boşu boşuna getirilmedikleri anlaşılan diplomatlar, subaylar, görevliler.

2.Dünya Savaşı’nın sonuna gelirken yeni dünya düzeninin ne olacağı konuşuluyor.

İki zirve arasındakibenzerllikler gözdenkaçırılmayacak kadar aşikar.Nitekimbu hafta aynı konu hakkında yazıp çizenler oldu.

Ancak herkes bu benzerliğin savaş öncesi veya savaş sırasındaki durumdan kaynaklandığını düşünüyordu.

Ben tam tersini, yani benzerliğin savaş sonrası durumda yattığını düşünüyorum.

İlgili tarafların sadece birkaç sene sonra düşman olması, bu durumun ayak sesleri çok önce duyulmaya başlanan Soğuk Savaş’ın fitilini ateşlemesi,üstüne daha çok kafa yorulması gereken bir ayraç.

Daha bu hafta Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un Türkiye’nin YPG hassasiyetine rağmen barış sürecinin başlayacağını ve Kürtlerin de masada olacağını söylemesi, bizi, bu ittifakın o kadar da etik değerlere dayalı olmadığını düşünmeye sevk ediyor.

ABD’nin aksini iddia etmesine rağmen YPG’ye silah yardımına devam etmesi ve Rusya’nın buna göz yumması, Türkiye’yi tehlikeli bir oyunlar ağının tam ortasına atıyor.

Kurtuluş Savaşı ve 2.Dünya Savaşı’ndan sonra belki de Türkiye Cumhuriyeti devletinin hamlelerini atarken en fazla düşünmesi gereken dönemdeyiz.

Aynı karede yer almak her zamanen iyi stratejinin uygulandığı anlamına gelmez.

Mike Tyson demiyor mu,”Sana yardım eden herkesi dostun, sana her vuranı da düşmanın sanma.” diye.

FİYAKALI MAHPUSLAR

Tutuklanan Suudi Prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton otelini görünce bu dünyada fiyakalı bir mahkumolunca böyle oluyor herhalde diye geçirdim içimden.

Hele bir de ABD’nin düşmanıysan.MalumTrump’ın gezisinden hemen sonra başlayan operasyonun, ABD ile bağlantısı olmadığını düşünmek ahmaklık olur.

Bir de bu hafta iddialara prenslerin sorgusunun özel eğitimli bir ABD ekibi tarafından yapılacağı söylentisi eklenince, aklıma 2010 yapımı Unthinkable geldi.

İzleyiciye müthiş bir Amerikan propagandası pompalanan filmde tabii ki onlar haklı çıkıyor.

Ancak filmin sonundan bağımsız olarak,şüpheli şahsın nasıl konuşturulduğu daha dikkat çekici.

BLACK FRİDAY HAKKINDA BİLİNMEYEN 3 GERÇEK

HuffingtonPost’dagözüme çarpan ilginç bir makalede verilen bazı sayısal değerler, alışveriş çılgınlığının ve yaşadığımız gezegen hakkındaki umursamaz tavrımızın ne boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

1-Kullanıcı elektroniğinin sadece %29’u geri dönüşüme uğruyor.Gerisi atık.

2-Senelik 300 milyon ton plastik üretiyoruz.Bu miktarın doğada ayrışması 400 yıl sürüyor.Üretilen miktarın %20’si geridönüşüme uğruyor.

3-3 trilyon dolarlık moda endüstrisi çevreyi kirleten sektörler listesinde beşinci sırada.

Yazar, “Moda olmak lanetlenmektir,” diyor.İşte tam da bunun gibi bir durum.

Ama tek bir farkla:Bu hikayede hepimiz lanetleniyoruz.