4. Tika Danışma Kurulu Toplantısı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlarımız ile tüm kamu görevlilerimiz, gündemlerinin birinci maddesine muhakkak...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlarımız ile tüm kamu görevlilerimiz, gündemlerinin birinci maddesine muhakkak suretle FETÖ ile mücadeleyi almalılar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) düzenlenen 4'üncü Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2015 yılında resmi kalkınma yardımının 3,9 milyar dolar olduğunu belirterek, bu oranın STK yardımları, özel sektörün yatırımları ve çok uluslu kuruluşların katkılarının da ilave edilmesiyle 5 milyar doları aştığını ifade etti.

Dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olmasına rağmen Türkiye'nin birçok ülkeyi geride bırakarak adeta cömertlik dersi verdiğine dikkat çeken Kaynak, bu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm kurumlara teşekkür etti.

TİKA'nın 2002'de 12 yurt dışı ofisinden bugün itibariyle 54 ülkede 56 ofise ulaştığını söyleyen Kaynak, TİKA'nın şu an 150 ülkede yılda yaklaşık 2 bin projeyi hayata geçirdiği bilgisini verdi.

Kaynak, "TİKA için önemli bir lokasyon Afrika'dır. Türkiye'nin burada etkinliği 2000'li yılların başında çok az iken bugün ise hem diplomatik temsilciliklerimiz hem TİKA vasıtasıyla Afrika'da en görünür ülkelerden biri olduk. Türkiye, Afrika'da en fazla diplomatik temsilciliği olan ülkeler sıralamasında 2'nci ülke konumunda" şeklinde konuştu.

TİKA'nın faaliyetlerinin dar bir alanla sınırlı olmadığını, eğitim, sağlık, barınma, mesleki eğitim, tarım, hayvancılık, turizm, ormancılık, ulaşım gibi sosyal, ekonomik ve ticari birçok alanda yürütüldüğünü anlatan Kaynak, TİKA faaliyetlerinin önemli bir bileşenin de kültürel iş birliği olduğuna ifade etti.

Kaynak, TİKA'nın Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, özel sektörün yurt dışına açılmasına ve ihtiyaç duyulan ürünlerin tanıtılmasına da katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

TİKA'nın faaliyetlerde bulunurken, asla bir emperyal zihniyet ve sömürgeci yaklaşımla davranmadığını aktaran Kaynak, Türkiye'nin yaklaşımının insanı ve ihtiyaçlarını merkeze koyan tavır olduğunu bildirdi.

"Türkiye, yardım yapılan ülkenin kurumsal sistemini ve politikalarını kendi çıkarlarına göre düzenlemeye çalışmayan yardımlar yapıyor"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli" denilebilecek bu yaklaşımla, iş birliği yaptıkları ülkelere belli bir ajanda dayatmadan kendi belirledikleri kalkınma öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, insanların ayakları üzerinde durabileceği, hızlı ve sürdürülebilir kalkınma temelli iş birliğinin hedeflendiğini vurguladı.

"Gelişmiş ülkeler yaptıkları yardımlarda genelde kendi refahına katkı sağlayacak, tek taraflı bağımlılık ilişkisi kuran, alıcı ülkeye şartlar dayatan yardım anlayışıyla hareket etmektedir" diyen Kaynak, "Türkiye ise gittiği ülkelerin her türlü zenginliğini, beşeri ve doğal kaynaklarını o ülkenin etkin kullanmasına imkan veren, hiçbir şekilde yardım yapılan ülkenin kurumsal sistemini ve politikalarını kendi çıkarlarına göre düzenlemeye çalışmayan yardımlar yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin yardımlarını dünyanın en fakir 48 ülkesine yapmak yerine kendi ticari ve ekonomik çıkarlarının bulunduğu ülkelere yaptığını belirten Kaynak, "Bir Balkan ülkesinde, tanınmış bir yardım kuruluşu gıda yardımı yapacağını belirterek sadece 5 koli yardım göndermiş ve üstelik bunun için tören düzenlenmiştir. Gerçekten bu tören düzenlenecek değil, utanılacak bir vakadır. Türkiye olarak, bir yandan 3 milyona yakın Suriyeliye, Irak'tan, Libya'dan, Afganistan ve Filistin'den gelen muhacir kardeşlerimize bir "ensar" anlayışıyla yaklaşırken, diğer yandan da 48 en az gelişmiş ülkeye de o insanların ihtiyaçlarına da sessiz kalmadık. Türkiye 2011 yılında bu ülkelere yönelik yıllık 200 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu. Son 5 yılda bu ülkelere yapılan yardımların miktarı planlanandan çok daha fazla olmuş, 1,6 milyar dolara ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Kaynak, şunları söyledi:

"Yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlarımız ile tüm kamu görevlilerimiz, gündemlerinin birinci maddesine muhakkak suretle FETÖ ile mücadeleyi almalılar. Bu konuda da kurumlar arasında etkin işbirliği gerekmektedir. FETÖ tehdidine karşı yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar arasında etkin bir iş birliği gerekmektedir."