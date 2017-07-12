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4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı

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4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı
Nevşehir'in Göreme beldesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali renkli görüntülerle başladı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali renkli görüntülerle başladı.

4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Göreme Belediyesinden başlayan kortej yürüyüşü ile start aldı. Kortej yürüyüşüne festivale katılan ülkelerin yanı sıra beldede bulunan yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Kortej yürüyüşünün ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ile Kırşehir, Bursa ve Ankara'dan gelen 8 halk oyunu ekibi gösterilerini sergiledi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, 4'üncüsünü düzenledikleri festivale yurt içi ve yurt dışından katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Sadece Görememizi değil, Kapadokyamızı hem de ülkemizin kültür değerleri ile beraber ortak noktada bir kültür alışveriş yapmaktır. Aynı zamanda içimizdeki bu sevgi, saygıyı ülkeler arasında paylaşmaktır. Biz bu noktada bunu önemsiyoruz. Biz bu yıl da dördüncüsünü düzenliyoruz. Yaptığımız etkinlikler çerçevesinde hem bölgemizdeki bu kültürleri yansıtmak, aynı zamanda ülkemizi dış ülkelere tanıtmak, turizmdeki en büyük kültür değerlerdir. Biz bu noktada gayret gösteriyoruz. Şuanda KKTC, Kazakistan, Bulgaristan, Özbekistan gibi ülkeler arasından gelenlere de hoş geldiniz diyoruz" dedi.

Festival üç gün boyunca devam edecek.

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı

4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Başladı

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