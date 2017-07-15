Göreme Belediyesinin düzenlediği 4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali sona erdi.

Göreme Belediyesinin düzenlediği 4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali sona erdi.

5 ülke ve 3 ilden yaklaşık 400 kişinin katıldığı festival son gün düzenlenen gösterilerle tamamlandı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, festivalin kapanış konuşmasında halk oyunları festivaline katılan grupları ve konukları selamlayarak, "Halk Oyunlarında sergilenen kültürler ülkemizin zenginliğini gösteriyor. Bu zenginliği burada yaşatan ve ülkemizin ve dünyanın her köşesinden gelen tüm insanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi bu güzelliği burada yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ayrıca kendisini ziyarete gelen öğrencilere ve festivale katılan tüm gruplara Göreme'yi tanıtan hediyelerin yer aldığı çanta hediye etti. Program sonunda tüm gruplar sahnede bayrakları ile gösteri yaptılar.

Her yıl 4 gün süren festival bu yıl son günü olan 15 Temmuz'da ise 15 Temmuz Özel Gösterimi başlığında anma programı düzenlenecek.