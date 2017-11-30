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4 Üniversiteli Gencin Öldüğü Kazada Otomobil Sürücüsüne 8 Yıl Hapis

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4 Üniversiteli Gencin Öldüğü Kazada Otomobil Sürücüsüne 8 Yıl Hapis
Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili davada otomobil sürücüsü gence 8 yıl...

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili davada otomobil sürücüsü gence 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık, "Ben ölen arkadaşlarımı para ile değil, hatır için staja getirip götürüyordum" derken, kazada yaralanan bir genç ise arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

21 Temmuz Kuzey Çevreyolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada E.Ç. yönetimindeki 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park edilmiş Azerbaycanlı sürücü Raim B. yönetimindeki 90 JO 998 plakalı tırın arkasından çarptı. Kazada, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek Yüksek Okulu öğrencisi kazada, otomobildeki Cenk Yoldaş, Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz ve Ahmet Aslımtürk olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü E.Ç. olay sonrası tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.Ç. (19), mağdur M.T., şikayetçi S.O., F.B., İ.B., N.A. ve avukatlar katıldı.

Sanık E.Ç., mahkemede "Araçta 6 arkadaştık, Stajdan çarşıya dönüyorduk. Rampa aşağı inerken hızımı yavaşlattım. Orada radar olduğunu biliyordum. Önümde siyah bir araç ile tır vardı. Selektör yapıp, korna çaldım. Önümdeki siyah araca ve bariyerlere çarpmamak için sağa direksiyonu kırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. 110 kilometre hızla gidiyordum. Ben ölen arkadaşlarımı para ile değil, hatır için staja getirip götürüyordum" diye konuştu.

"Arkadaşımdan şikayetçi değilim"

Ölen gençlerin aileleri sanık E.Ç.'den şikayetçi olurken, mağdur M.T., "KASKİ'den staj sonrası araçtaydık. 6 kişi vardık. Yokuş aşağı indiğimiz sırada hız 110 üzeriydi. Ben arkada ortada oturuyordum. Arkadaşımdan şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu otomobil sürücüsü E.Ç.'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca E.Ç.'nin ehliyetine 1 yıl süre ile el konulmasına karar verdi.

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