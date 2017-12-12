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4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Kapsamında Videoart.ıst V2 Seçkisi Etkinliği Yapıldı

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4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Kapsamında Videoart.ıst V2 Seçkisi Etkinliği Yapıldı
4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali kapsamında VideoArt.Ist V2 Seçkisi etkinliği Tahir Ün'ün sunumuyla gerçekleşti.

4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali kapsamında VideoArt.Ist V2 Seçkisi etkinliği Tahir Ün'ün sunumuyla gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun düzenlemiş olduğu 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali resmen başladı. Üç gün sürecek bu festivalde farklı dallarda çeşitli etkinlikler yapılması planlanıyor. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa amfisinde gerçekleşen programa çok sayıda öğrenci katıldı.

4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali etkinlikleri çerçevesinde VideoArt.Ist V2 Seçkisi özel gösterimi yapılması ardından Tahir Ün konuyla ilgili sunum yaptı. Programın sonunda Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu üyeleri Tahir Ün'e katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim ettiler.

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