'40 bin gönüle köprü'

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın talimatıyla Şubat 2017'de başlatılan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında yaklaşık 40 bin kişinin talepleri, beklentileri ve hizmetlerin verimliliği hakkındaki fikirleri alındı

85 mahalleye sahip olan Ünye İlçesi'nde belediyenin hizmetlerinin verimli takibi ve vatandaş nezdinde karşılığının tespiti ve taleplerin yerinde görülmesi adına başlatılan Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde 10 aylık zaman diliminde 18 mahalle ve 4 beldede 9 bin 566 hane ziyaret edildi. Yaklaşık 40 bin kişi ile birebir görüşüldü.

Ekipler ziyaretlerinde vatandaşları dinliyor, talep ve önerilerini not alıyor. Alınan talep ve öneriler daha sonra ilgili birim müdürlüklerine iletilerek, çözüm üretilmesi sağlanıyor. Gönül Köprüsü çalışmalarını yakında takip eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise haftalık raporları inceleyerek, kontrol ediyor.

Proje kapsamında bugüne kadar; Bayramca, İpekyolu, Gürcülü, Fevzi Çakmak, Yunus Emre, Saraçlı, Nuriye, Çınarlık, Gölevi, Pelitliyatak, Yenikent, Tekkiraz, Fatih, Keşköy, Eskikızılcakese, Yüceler, Güzelyalı, Cevizdere ve Günpınarı Mahallesi'nde ev ziyareti yapıldı. Hamza ALP / ÜNYE