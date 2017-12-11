  • BIST 109.156
  • Altın 153,308
  • Dolar 3,8205
  • Euro 4,5073
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

'40 bin gönüle köprü'

»
'40 bin gönüle köprü'
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın talimatıyla Şubat 2017'de başlatılan Gönül Köprüsü Projesi kapsamında yaklaşık 40 bin kişinin talepleri, beklentileri ve hizmetlerin verimliliği hakkındaki fikirleri alındı

85 mahalleye sahip olan Ünye İlçesi'nde belediyenin hizmetlerinin verimli takibi ve vatandaş nezdinde karşılığının tespiti ve taleplerin yerinde görülmesi adına başlatılan Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde 10 aylık zaman diliminde 18 mahalle ve 4 beldede 9 bin 566 hane ziyaret edildi. Yaklaşık 40 bin kişi ile birebir görüşüldü.

Ekipler ziyaretlerinde vatandaşları dinliyor, talep ve önerilerini not alıyor. Alınan talep ve öneriler daha sonra ilgili birim müdürlüklerine iletilerek, çözüm üretilmesi sağlanıyor. Gönül Köprüsü çalışmalarını yakında takip eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise haftalık raporları inceleyerek, kontrol ediyor.

Proje kapsamında bugüne kadar; Bayramca, İpekyolu, Gürcülü, Fevzi Çakmak, Yunus Emre, Saraçlı, Nuriye, Çınarlık, Gölevi, Pelitliyatak, Yenikent, Tekkiraz, Fatih, Keşköy, Eskikızılcakese, Yüceler, Güzelyalı, Cevizdere ve Günpınarı Mahallesi'nde ev ziyareti yapıldı. Hamza ALP / ÜNYE

unye-gonul-koprusu1.jpgunye-gonul-koprusu2.jpgunye-gonul-koprusu3.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günde '12 Milyon' ekmek çöpe gidiyor11 Aralık 2017 Pazartesi 14:04
  • Gaziantep Terme'ye taşındı11 Aralık 2017 Pazartesi 13:45
  • SİNPAŞ, TİCARİ GAYRİMENKUL ALANINDAKİ BAŞARISINI DÜNYAYA TAŞIDI11 Aralık 2017 Pazartesi 12:45
  • 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Sahiplerini Buldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:39
  • Bu Bardakların İçi de Dışı da Çok Neşeli11 Aralık 2017 Pazartesi 12:35
  • Siemens’in stepFlame teknolojisi ile yemekler tam kıvamında pişiyor11 Aralık 2017 Pazartesi 12:32
  • ‘Bir Usta Bin Usta’nın 2017 Proje Dönemi Başarıyla Tamamlandı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:28
  • ŞEHRİNDEKİ İLK KASAPDÖNER’İ SEN AÇ…11 Aralık 2017 Pazartesi 12:24
  • Yılbaşı hediyeni Kiğılı’dan Seç, Audi Kazanma şansı yakala!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:22
  • SERAMİKSAN’DAN YEPYENİ BİR KOLEKSİYON11 Aralık 2017 Pazartesi 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti