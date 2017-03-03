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40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Balıkesir'de 40 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç hayatını kaybetti.

Balıkesir'de 40 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çamköy kırsal mahallesinde meydana gelen olayda Ali Akçal (19) mahalle sınırlarında bulunan kuyuya düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Akçal'ın cenazesini çıkartmak için Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler seferber oldu. Gece yarısı başlayan çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Akçal'ın cansız bedeni kuyudan çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

40 Metrelik Kuyuya Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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