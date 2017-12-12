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40 Öğrencinin Zehirlenmesi İle İlgili İnceleme Başlatıldı

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40 Öğrencinin Zehirlenmesi İle İlgili İnceleme Başlatıldı
Kocaeli Üniversitesinde yemekten zehirlenen 40 öğrencinin taburcu edildiğini açıklayan Rektör Prof.

Kocaeli Üniversitesinde yemekten zehirlenen 40 öğrencinin taburcu edildiğini açıklayan Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "İnceleme sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde 40 üniversite öğrencisi, üniversite yemekhanesinde yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı şikayeti olan öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerine art arda 2 açıklama yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, konunun ilgili makamlar tarafında incelediğini söyledi.

"İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Toplum Sağlığı Merkezleri inceleme başlattı"

Kocaeli Üniversitesinde Umuttepe Yerleşkesinde bulunan yemekhanede yemek yedikten sonra zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan öğrencin taburcu edildiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Olayın duyulmasına müteakiben İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından su ve yemek numuneleri alınmış olup, laboratuvar sonuçları beklenmektedir. Ayrıca Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafında da mevcut durum hakkında inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir" dedi.

"Üniversitemiz bu tür şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır"

Daha önceki şikayetlerin de soruşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. Hülagü, "Daha önce turşudan böcek çıktığı iddiası ile ilgili olarak yapılan araştırmada, böcek olmadığı, çağla sapı olduğu tespit edilmiştir. Üniversitemiz bu tür şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırma ve soruşturmayı yapmakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2017-2018 Eğitim Öğretim güz döneminde yapılan ve yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yemek memnuniyet anketimizde "Mükemmel', "İyi', "Orta" işaretleyenlerin oranı yüzde 83,65 olarak gerçekleştiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

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