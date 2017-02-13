  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

40 Yıldır Tespih Topluyor

» »
40 Yıldır Tespih Topluyor
Uşak'ın Kaşbelen Köyünde yaşayan 56 yaşındaki Mevlit Kandal eski eşyalar topluyor ve çeşitli koleksiyonları var.

Uşak'ın Kaşbelen Köyünde yaşayan 56 yaşındaki Mevlit Kandal eski eşyalar topluyor ve çeşitli koleksiyonları var. Kayda değer bir tespih koleksiyonu olan Kandal 40 yıldır tespih biriktirdiğini söyledi.

Tespihe karşı bir duyarlılığı olduğunu dile getiren Kandal; "Birde bu atadan gelen bir şey, dedelerinde gördüğüm zaman hoşlanırdım, bakardım. Tespihin yanında eski eşyaları da seviyorum ve biriktiriyorum. Bunları satmak için biriktirmiyorum her şey para değil, paranın satın alamadığı şeyler de var." dedi

"Tespihi toplamak önemli değil ona sahip olabilmek önemli , sorun bu" diyen Kandal; "Ben tespihlere biriktiriyorum ama,tespihi biriktirirken ilk önce onu hakkında bilgi sahibi olmanız lazım, hangi madenden yapılmış. Mesela kehribar, ne zaman yapılmış, Osmanlı zamanından kalmış mı? Ya da ne zaman yapılmış bunlar tespihin değerini belirliyor. Kehribar benim bildiğim kadarıyla asırlardır toprak altında kalmış örneğin 500 yıl 1000 yıl süreyle toprak altında kalan fosil çak akması ve ardıç ağacının köklerinin zamanla taşlaşmasıyla meydana gelen bir madde. Kehribarı Osmanlı döneminde saraylarda içeriye hoş bir koku versin diye mum gibi yakarlarmış. Yine eskiden kehribar toz haline getirilip mide rahatsızlıklarının giderilmesi için kullanılırmış. Kehribarın da bazı çeşitleri var, mesela ateş kehribarı dediğimiz madde kehribarın süzülmüş halinden yapılıyor. Kehribar hamur haline getirilip tekrar tornalarda işlenebiliyor bunlara damla kehribar da deniliyor." şeklinde konuştu.

Elindeki tespihler hakkında bilgiler veren Kandal konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Oltu taşları da boy boy. Oltu taşının özelliği bana göre parlak olması ve elde hoş bir çekimi olması görünüşünün de güzel. Oltu taşlarının sağlığa bir faydası olduğunu duymadım ancak küpe gibi kolye gibi takı taşları olarak kullanıldığını biliyorum. Tabi takılarda ilk önceleri kehribarlar kullanılmış ama fiyat olarak biraz daha maliyetli olduğu için Oltu taşının takılarda daha fazla kullanılmaya başlandığı kanaatindeyim. Oltu işlemesi olan tespihler de var, gümüş çakma işlemelerin yapımı gayet zor ve meşakkatli. Kuka ağacından yapılmış tespihlerde var. Bunun özelliği de işlenirken bu ağacın yumuşak olması sanki hamura iğne batırır gibi rahat bir işleme olanağı sağlaması. İşlendikten sonra 15 gün bir ay gibi bir süreyle güneş ışığına maruz bırakıldığında hava ile temas ettiğinde çok sertelen bir ağaç kuka. Akik taşından yapılan tespihler de var. Bunlar önceden guatr ve bileklerdeki ağrılarda kullanılırmış. Doğru mudur? Ben kullanmadım, öyle bir şey hissetmedim."

Tespih alırken bilgi sahibi olunması gerektiğini söyleyen Mevlit Kandal bazı satıcıların yanlış yönlendirme yapabileceklerini söyledi. Kandal: " Mesela İran kehribarı diye tespih satıyorlar, aslında böyle bir kehribar yok bu sattıkları tespih ham petrol. Sattıkları tespih genellikle sarı renkte, kehribar asla sarı renkte olmaz, kehribarı hiçbir zaman karışık bir renkte de göremezsiniz. Kehribar ekseri koyu kahve, ateş rengi, damla kehribar açık kahverengi olur."

40 Yıldır Tespih Topluyor

40 Yıldır Tespih Topluyor

40 Yıldır Tespih Topluyor

40 Yıldır Tespih Topluyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Rektör Kızılay’dan Mgc’ye Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Çelikcan, Atakent Mahallesi’ne Yapılan Park İnşaatını Gezdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Ak Parti’de Referandum Gündemi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • “Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Polis Okul Önlerinde Ve Çevrelerinde Denetimlerini Sürdürüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Selvili Cadde’ye Viyadüklü Çözüm13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti