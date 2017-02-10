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40’a Yakın Branşta 14 Bin Kişiye Ücretsiz Eğitim

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40’a Yakın Branşta 14 Bin Kişiye Ücretsiz Eğitim
Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür ve sanat merkezleri, Rusça'dan grafik ve animasyona, halk oyunlarından tiyatroya kadar geniş yelpazede...

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür ve sanat merkezleri, Rusça'dan grafik ve animasyona, halk oyunlarından tiyatroya kadar geniş yelpazede sunduğu kurslarda, yaklaşık 14 bin kursiyere ücretsiz eğitim verdi.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür merkezlerine bağlı kurslarda, 2015-2016 eğitim yılında 40'a yakın branşta yaklaşık 14 bin kursiyere ücretsiz eğitim verildi. Cennet, Sefaköy ve Atakent Kültür Sanat Merkezleri'nde, emlak danışmanlığından bilgisayar destekli reklam tasarımına, İspanyolca'dan flüt branşlarına kadar, 8-14 yaş ve yetişkin grubu kursiyerlere, alanlarında uzman eğitmenler tarafından geniş yelpazede eğitim sunuluyor.

Hayat boyu öğrenmeye inanan Küçükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan yetişkin grubu kursiyerlere ise, Hayat Okulunda, yaşam boyu eğitim branşlarında eğitim veriliyor.

Uzman eğitmenlerden binlerce kursiyere eğitim

Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde, 8-14 yaş ve yetişkin grubu kursiyerlere, Sanat ile Atölye ve Seminer Eğitimi branşlarında ücretsiz eğitim hizmeti veriliyor. Gitardan Türk sanat müziği-koro eğitimine kadar toplam 5 farklı branşta, son iki yılda, bin 123 kursiyer uzman eğitmenlerden eğitim aldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaşam boyu eğitim ve sanat branşlarında, 7 bin 178 öğrenciye Fransızca'dan, bilgisayar işletmenliğine, gitardan, ney eğitimine toplam 42 farklı branşta ücretsiz eğitim hizmeti verildi.

Rusça'dan bilgisayar işletmenliğine; kemandan bağlamaya 37 farklı branşta eğitim sunan Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde, yaşam boyu eğitim ve sanat branşlarında ücretsiz eğitim hizmeti veriliyor. Uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve eğitim seminerlerinde, son iki yılda 4 bin 750 kişiye ücretsiz eğitim sunuldu.

"Hayat bir okul"

Kültür merkezlerinde verilen eğitimlerin dışında özel olarak tasarlanmış "Hayat Okulu" eğitimleri, Küçükçekmece bilgi evleri içerisinde gerçekleştirilerek ilçenin 10 farklı bölgesine yaygınlaştırılarak yetişkin grubu kursiyerlere ulaşıyor okuma-yazmadan iğne oyasına, Arapça'dan satranca 6 farklı branşta eğitim sunuyor.

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