41 Bin Liraya Kanarya

Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Adana Anadolu Kupası'nda dereceyelendirilen 5 bin 23 kuş Adana TÜYAP Fuar Alanı'nda sergilenmeye başlandı.

Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Adana Anadolu Kupası'nda dereceyelendirilen 5 bin 23 kuş Adana TÜYAP Fuar Alanı'nda sergilenmeye başlandı. Derece yapan bazı AGİ türü kanaryalar 10 bin euro (41 bin 700 lira) fiyata kadar alıcı buluyor. Üretimin zor olduğu için fiyatların yüksek olduğuna değinen üreticiler, alıcısının sürekli bulunduğunu kaydetti.

Çukurova Ornitoloji Derneği ve Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu'nun organizasyonu ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Adana Anadolu Kupası Adana TÜYAP Fuar Alanı'nda başladı.

2'si yabancı, 35 tane hakemden oluşan jüri tarafından 5 bin 23 kuş derecelendirildi. Derecelendiriilen binlerce kuşun satışa da sunulacağı fuar, ziyaretçilerine kapısını açtı.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara ve son olarak İstanbul'da yapacakları organizasyona Adana'da başladıklarını söyledi. Yarışmaların sonunda dereceye giren kuşların Türkiye ve Dünya şampiyonasına katılacağını kaydeden Çakmak, yeni yetişen çocukların bilgisayar, internet, telefon peşinde koştuklarını ve yaptıkları bu organizasyonla çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kadın ve çocuklara giriş ücretsiz

Anne ve babaları çocuklarıyla birlikte fuara davet eden Çakmak, kadın ve çocukların fuara ücretsiz girebileceğini kaydetti.

Çukurova Ornitoloji Derneği Başkanı Ufuk Güleş ise yarışmanın ırk standartları müsabakası olduğuna değinerek, kanaryanın haricinde muhabbet kuşları, papağanlar, egzotik kuşlar ve espinoz türlerin yarışmaya katıldığını söyledi. Yarışmanın ardından kuşların sergilendiğini aktaran Güleş, üreticilerin bu sunumlar sayesinde ürettikleri kuşların eksikliklerine göre damızlıklar temin ettiğini ve daha kaliteli kuşlar ürettiklerini bildirdi.

Tüm türler Türkiye'de üretiliyor

Kuşların fiyatlarının ırkının güzelliğine göre değiştiğine değinen Güleş, şöyle devam etti:

"Agi ırkının fiyatları 4-5 bin euro aralığında değişiyor. Üreticiler verdiği emeğe göre fiyat biçiyor. Derece yapan kuş üreticisinin 6-7 bin euro beklentisi olabilir. 5 bin euroya veren de var 10 bin euro isteyen de var. Ortalama olarak bu rakamlar dönüyor. Bazı kuşlar var gerçekten hatra binaen veriliyor. Üretimi zor ve ırk kalitesi yüksek bir kuş. Gözde rağbet, görselde gayet şık duran bir kuş. Fiyatı üretim zorluğundan dolayı yüksek. Alıcısını tabii ki buluyor. İlgi gayet yüksek. Ülkemizde son zamanlarda revaç gören bir kuş. Dünya ülkelerinde de beğenisi talebi yüksek bir kuş. Alıcısı sürekli var. Yorkshire türleri, tepeli, kambur, kıvırcık kuşlar da 3-4 bin liraya satılıyor. Genel anlamda bu işi hobi için yaptığımızdan dolayı işin maddi boyutu ikinci planda kalıyor."

Kanaryaların iyi bakılması halinde 8-10 yıl yaşadığını sözlerine ekleyen Ufuk Güleş, "Muhabbet kuşu gibi kafesten çıkartılan bir kuş değildir. Daha naziktir. Kafes ortamında büyümeleri, beslenmeleri önerilir. Nadiren de olsa kanaryayı evcilleştiren var ama bunlar çok pahalı ırklar olduğu için o tolerans bunlara gösterilmiyor. Kafesinde olmaları daha sağlıklı" diye konuştu.

Fuar, 24 Eylül Pazar günü akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. Pazar günü dereceye giren kuş üreticilerine kupaları verilecek.