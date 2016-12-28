  • BIST 76.793
  • Altın 129,866
  • Dolar 3,5314
  • Euro 3,6969
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

41 Kere Maşallah Fatma Teyze

» »
41 Kere Maşallah Fatma Teyze
Evinde yapıp sattığı bazlamaları çok beğenilince ürün çeşidini 41'e çıkararak şirket kuran 60 yaşındaki Fatma Teyze, ismini markalaştırdı ve 10...

Evinde yapıp sattığı bazlamaları çok beğenilince ürün çeşidini 41'e çıkararak şirket kuran 60 yaşındaki Fatma Teyze, ismini markalaştırdı ve 10 kadına da istihdam sağladı.

Ankara Beypazarlı 60 yaşındaki Fatma Emeksizoğlu başarısıyla çevresindeki 300 kadın girişimciye daha örnek oldu. 20 yıl önce ev ekonomisine katkıda bulunmak için bazlama yapıp satan Fatma Teyze'nin ürünleri çok beğenildi. Bu sayede dönemin belediye başkanının dikkatini çeken Fatma Teyze, ürünlerini Turist Pazarı'nda satmaya başladı. Zaman içerisinde küçük bir atölye kuran ve yanında çalışan 10 kadınla ürün çeşidini 41'e çıkaran Fatma Teyze, 2012 yılında ismini markalaştırdı. İzmir'deki SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri'ne katılan Fatma Emeksizoğlu; Beypazarı kurusu, erişte, cimcik makarna, baklava, lokum, sebze kurusu, sarımsak kurusu, kekik, cevizli sucuk, tarhana ve sarmaları kapış kapış satılırken, Emeksizoğlu, kendisinden sonra 300 Ankaralı kadının daha ürünlerini satıp gelir elde etmeye başladığını söyledi.

Belediye başkanının dikkatini çekti

Rahatsızlanınca çiftçiliği bırakarak bazlama yapıp satmaya başladığını kaydeden Fatma Emeksizoğlu, "Ramazan ayı başında 30 tane sattığım bazlama adedi, Ramazan ayı sonunda 300 adedi buldu. Bu durum dönemin belediye başkanının dikkatini çekmiş. Başkanın benimle görüşmek istediğini söylediler. İlk başta korktum. Sonra Turizm Pazarı'nda ürün satmam için teklifte bulundular. Önce inanmadım, "bana gelene kadar başka kişi mi yok?" dedim. Turizm Pazarı'nda iyi satış yapınca atölye kurdum, yanıma çalışanlar aldım. İşler artmaya başladı. Ürün çeşidini 41'e çıkardık. 41 kere maşallah. Titizlikle çalışıyoruz, kaliteli malzemeler kullanıyoruz. 2012 yılında da ismimi markalaştırdım" dedi.

41 Kere Maşallah Fatma Teyze

41 Kere Maşallah Fatma Teyze

41 Kere Maşallah Fatma Teyze

41 Kere Maşallah Fatma Teyze

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thy’den Hava-iş’e "Zamları Donduralım" Teklifi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:13
  • Tufanbeyli’de Kar Esareti28 Aralık 2016 Çarşamba 09:08
  • Irak’tan Hatay’a 40 Günlük Çileli Yolculuk28 Aralık 2016 Çarşamba 09:03
  • Yurtta Hava Durumu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:03
  • Gençler Halı Sahaya Biriken Kardan Ay Yıldız Çizdi28 Aralık 2016 Çarşamba 08:43
  • Görme Engelli Vatandaştan İlginç Uygulama28 Aralık 2016 Çarşamba 08:43
  • Tokat’taki Bayram Ve Kağan 1 Yıldır Kayıp28 Aralık 2016 Çarşamba 08:38
  • 2016 Yılına Damga Vuran Olaylar28 Aralık 2016 Çarşamba 08:38
  • Bunlar Da Milli Laleler28 Aralık 2016 Çarşamba 08:28
  • Marmara’da Fırtına Sonrası Balık Bereketi...28 Aralık 2016 Çarşamba 08:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti