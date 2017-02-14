41 Sanıklı Fetö Davası Başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet...

Samsun'da 13'ü tutuklu 41 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü ele başının talimatları doğrultusunda örgütün bankası Bank Asya'ya destek için para yatırdıkları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarında dava açılan kapatılan Canik Başarı Üniversitesi çalışanlarından oluşan 13'ü tutuklu 41 kişinin yargılanmasına başlandı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bu sabah başlayan duruşma akşama kadar devam etti. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada önce tutuksuz sanıkların ifadeleri alınmaya başlandı.

Duruşma yarına ertelendi.