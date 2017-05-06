42 Ülkenin Renkleri Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Afyonkarahisar'da "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Afyonkarahisar'da "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" yapıldı. Etkinliğe 42 ülkeden yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

UDEF tarafından gerçekleştirilen etkinlik İmaret Camisi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar mehter takımı ile yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşün ardından öğrenciler daha sonra Akarçay'da hazırlanan ülke tanıtım stantlarında kendi ülkelerine ait ürünleri sergiledi.

Etkinliklere Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Adem Uslu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vali Yıldırım, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Afyonkarahisar'daki vatandaşlarla birlikte görmenin kendileri için bir onur olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Afyonkarahisar'da 42 ülkeden 300'ün üzerinde öğrencimiz var. Yine Afyon Kocatepe Üniversitemiz bünyesinde farklı ülkelerden hocalarımız da var ve bunların sayılarını artırmayı arzu ediyoruz. Hem üniversitemizin kalitesi hem de verilen eğitimin uluslar arası standartlarda olması bizi sevindiriyor. Burada eğitim alan kardeşlerimiz ülkelerini gittiklerinde aldıkları eğitimi Türkiye'de Afyonkarahisar'da aldıklarını söyleyecekler doğal olarak buda hem ülkemizin hem de şehrimizin güzel bir reklamı olacak" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim gören Sudanlı Muhammed Abbas ise Türkiye'nin eğitim seviyesi olarak çok gelişmiş bir ülke olduğunu ve Müslüman bir ülke olmasından dolayı İslam'ı daha rahat bir şekilde yaşayabileceği için tercih ettiği ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ülkelerinin milli enstrümanlarını kullanarak yaptıkları müzik ile katılımcılar tarafından tam not aldı. Milli danslarını sergileyen öğrenciler organizasyona katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin dans ve müzik gösterileri etkinliğe renk kattı. Bazı ülkelerin de milli yemek tanıttığı organizasyonda yemekleri tadanlar hayran kaldı. 4 saat süren organizasyona katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.