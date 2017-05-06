  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

42 Ülkenin Renkleri Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi

» »
42 Ülkenin Renkleri Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Afyonkarahisar'da "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Afyonkarahisar'da "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" yapıldı. Etkinliğe 42 ülkeden yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

UDEF tarafından gerçekleştirilen etkinlik İmaret Camisi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar mehter takımı ile yapılan yürüyüş ile başladı. Yürüyüşün ardından öğrenciler daha sonra Akarçay'da hazırlanan ülke tanıtım stantlarında kendi ülkelerine ait ürünleri sergiledi.

Etkinliklere Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Adem Uslu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vali Yıldırım, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Afyonkarahisar'daki vatandaşlarla birlikte görmenin kendileri için bir onur olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Afyonkarahisar'da 42 ülkeden 300'ün üzerinde öğrencimiz var. Yine Afyon Kocatepe Üniversitemiz bünyesinde farklı ülkelerden hocalarımız da var ve bunların sayılarını artırmayı arzu ediyoruz. Hem üniversitemizin kalitesi hem de verilen eğitimin uluslar arası standartlarda olması bizi sevindiriyor. Burada eğitim alan kardeşlerimiz ülkelerini gittiklerinde aldıkları eğitimi Türkiye'de Afyonkarahisar'da aldıklarını söyleyecekler doğal olarak buda hem ülkemizin hem de şehrimizin güzel bir reklamı olacak" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim gören Sudanlı Muhammed Abbas ise Türkiye'nin eğitim seviyesi olarak çok gelişmiş bir ülke olduğunu ve Müslüman bir ülke olmasından dolayı İslam'ı daha rahat bir şekilde yaşayabileceği için tercih ettiği ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ülkelerinin milli enstrümanlarını kullanarak yaptıkları müzik ile katılımcılar tarafından tam not aldı. Milli danslarını sergileyen öğrenciler organizasyona katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin dans ve müzik gösterileri etkinliğe renk kattı. Bazı ülkelerin de milli yemek tanıttığı organizasyonda yemekleri tadanlar hayran kaldı. 4 saat süren organizasyona katılımın oldukça yüksek olduğu gözlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetim Çocuklar Uçurtma Şenliğinde Doyasıya Eğlendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Anadolu Yakasında Dolu Etkili Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Emekli Vali Metin, Eşi Ve Kızı Devlet Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:38
  • Görme Engelli Çocuklar Anlattı, Ressamlar Tuvale Aktardı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:03
  • Okul Tiyatrosunda Bu Kez Veliler Oynadı06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:53
  • İçişleri Bakanı Soylu: "Deaş’a Karşı Ciddi Ve Karalı Bir Mücadele Gerçekleştirilmiş Ölümcül Bir Darbe İndirilmiştir"06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:38
  • İstanbul Boğazı Yılın İlk Yarışına Sahne Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:33
  • Mahkum Yakınları Ceza İndirimi İstiyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:28
  • Aksaray’da 124’üncü Aile Sağlığı Merkezi Açıldı06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti