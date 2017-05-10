44’üncü Mobbig Buluşması Ve Midekon Toplantısı Gtü Mimarlık Fakültesi’nde Gerçekleşti

44'üncü Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) toplantısı Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde "Müfredat"...

44'üncü Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) toplantısı Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde "Müfredat" ana teması ile gerçekleştirildi.

44'üncü MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) Toplantısı, 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde "Müfredat" ana teması ile gerçekleştirildi. Türkiye'den 27 devlet üniversitesi, 17 vakıf üniversitesi, KKTC'den 3 üniversite olmak üzere, 23 Mimarlık Bölüm Başkanı (veya vekili) ve 18 dekan etkinliğe katıldı. 4 MIAK üyesi, 1 MİMEKK üyesi, Mimarlar Odası'ndan temsilci üyeler ve misafir mimarlık bölümü öğretim üyeleri de dâhil olmak üzere toplantılar, yaklaşık 69 katılımcı ile gerçekleştirildi.

MOBBİG 44 programı GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın'ın konuşması ile başladı, ardından GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay Coşgun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan" ın konuşmalarıyla devam etti. MOBBİG Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanı Doç. Dr. Murat Şahin ve Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Arsal Arısal'ın konuşmalarıyla açılış oturumu tamamlandı.

Müfredat alt başlıklarından "Bütünleştirme" temalı oturumda, Prof. Dr. Ayla Ayyıldız Potur'un oturum başkanlığında bütünleşik eğitim deneyimleri ve mimarlık eğitiminde teori/ pratik ilişkisi konuşuldu. Bu oturumun sonunda, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuşmasında, katılımcı Bölüm Başkanları ve Dekanlara toplantının verimli ve bütünleştirici olmasına yönelik dilek ve temennilerini iletti. Müfredat alt başlıklarından "Yenilenme" temalı oturumda, Doç. Dr. Murat Şahin'in oturum başkanlığında müfredat içeriğinin ve temsil araçlarının yenilenmesi ve Mimarlıkta yerinde deneyimin önemi tartışıldı. Mimarlık eğitiminde alternatif yöntemler arayışı, yapılan çalışmalar ve öneriler üzerinden mevcut uygulamalar tartışıldı. Programın ikinci gününde Müfredat alt başlıklarından "Hazırbulunuşluk" temalı oturumda, Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan'ın oturum başkanlığında GTÜ Mimarlık Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ezgi Avcı ve GTÜ Mimarlık Bölümü 2014 mezunlarından Mimar Dilek Ersen'in almış oldukları eğitim konusundaki geri bildirimleri de katılımcılar tarafından oldukça dikkat çekici bulundu.

Konuşmalarda sürekli değişen mimari akımların ve yapım teknolojilerinin mimarlık mesleğinde oluşturduğu "dinamizm'in müfredatın sürekli geri beslemelerle güncellenmesini gerektirdiğine dikkat çekildi. Toplantının ana konusunun da bu nedenle "müfredat" olarak belirlendiği belirtilerek müfredat kelimesinin kökenindeki "parçacıllık" anlamına rağmen mimarlık eğitim programlarında parçaların bütünleşmesinin sağlanmasında uygulanacak yöntemlerin ve müfredatın yapılandırma ölçütlerinin bu toplantının ana başlıklarını oluşturacağına değinildi.

Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) bilgilendirme ve çalıştay sunumlarının ardından MiAK üye seçimleri yapıldı. 4 adayın önerildiği seçimlerde, Prof. Dr. Mine Özkar, Prof. Cana Bilsel ve Doç. Dr. Sait Ali Köknar seçildi.

MiAK üye seçimleri ardından MOBBİG Koordinasyon Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız'ın süresi dolması sebebiyle MOBBİG Koordinasyon Kurulu üye seçimi yapıldı. Doç. Dr. Murat Şahin'in yönettiği seçim sürecinde Yrd. Doç. Dr. Derya Yorgancıoğlu tek aday olarak girdiği seçimde oy birliği ile seçildi. Programın son oturumunda Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız'ın oturum başkanlığında mimarlık mesleğe kabul bilgilendirme sunumu, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi bilgilendirme sunumu, Mimarlık Araştırmaları Merkezi bilgilendirme sunumu ile Mimarlık Eğitimi Deneği bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumların ardından katılımcılarla birlikte ortak sonuç bildirgesi hazırlandı

Sonuç bildirgesi kapsamında;

Mimarlık eğitimi konusunda çalışmalarını sürdüren komisyonların çalışmalarını tamamlamadığı ve konu ile ilgili çalışmaların tamamlanması için bir dönem daha süre verilmesine karar verildi.

Kültürel mirasın korunması konusundaki çalışmalara ek olarak tüm mimarlık okullarının koruma derslerine daha fazla önem / yer vermesi gerektiği tavsiye edildi.

45'inci MOBBİG toplantısının Abdullah Gül Üniversitesi - Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Mesleki eğitimin süreleri, staj, kontenjan ve üniversite sınavlarındaki başarı sırasının yukarı çekilmesi konusunun MİDEKON'a iletilmesine karar verildi.

'Mimarlık Okullarında Asgari Koşullar" adlı çalışma grubunun çalışması ile ilgili olarak yeni açılan bölümlerin öğrenci almamasına ve mevcut bölümlerde ise var olan kontenjanlarının azaltılarak mevcut sayının dengelenmesi gerektiği konusunun MİDEKON'a iletilmesine karar verildi.