Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarından 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarından 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (14-20 Eylül 2017) bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır) bölgelerini, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap (İncebel - Kato Dağları) ile Silopi (Cudi Dağı), Hakkari / Yüksekova (Alandüz - İkiyakalar), Mardin / Nusaybin, Siirt / Eruh (Bağgöze - Akmeşe) ve Diyarbakır / Lice ve Hani kırsalı bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir" denildi.

46 terörist etkisiz hale getirildi

İcra edilen operasyonlarda 46 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "19 adet piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği, 6 adet roketatar, 1 adet uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet 81 mm havan, 5 adet tabanca olmak üzere toplam 41 adet silah, 4 adet silah namlusu, 33 kg amonyum nitrat, 123 adet el bombası, 96 adet fünye, 5.377 adet hafif silah mühimmatı, 1.060 adet uçaksavar mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet mayın, 47 adet RPG-7 roketatar roketi, 24 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet muhtelif dürbün, 3 adet gece görüş dürbünü, 57 adet şarjör, 13 adet telsiz, 64 adet tüp, 3 adet kamera ve 1 adet güneş paneli ele geçirilmiştir" denildi.

46 adet EYP tespit edilerek imha edildi

46 adet el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği kaydedilen açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 47 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 480 litre akaryakıt, 77 bin 310 paket kaçak sigara, 91,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 bin 911 kişi yakalandı

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 14 bin 911 kişi yakalanmış, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 km'lik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."