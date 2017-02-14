46 Yıllık Cezaevinin Yıkımına Başlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1970 yılında yapılan kapalı cezaevinin yıkımına başlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1970 yılında yapılan kapalı cezaevinin yıkımına başlandı. Cezaevinin yerine Adalet Sarayı yapılacak.

Güney Mahallesinde Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet veren 7 bin 805 metrekarelik alanına sahip eski cezaevinin yerine modern Adalet Sarayı yapım çalışmalarına başlandı. Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, yeni Siverek Adalet Sarayı'nın inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu.

Yapılan yıkım uygulamalarını yerinde izleyen Başsavcı Yeşil, "Yaklaşık 25 yıldır Siverek Adliye Sarayı olarak hizmet veren mevcut binamız, günün şartlarına, gelişen teknolojiye ve artan iş yüküne cevap veremez duruma gelmiştir. Yaklaşık 2 yıl boyunca yapmış olduğumuz yazışmalar, Adalet Bakanlığı'nca değerlendirilerek Siverek ilçesine 14 bin 273 metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir adalet sarayı binası yapılmasına karar verildi" dedi.

Yaptıkları girişimlerle 500 gün olan sözleşmedeki yapım süresinin, bir yıla düşürüldüğünü müjdeleyen Başsavcı Mustafa Yeşil, "Adalet Bakanlığı ile ihaleyi alan firma tarafından yapılan sözleşmede iş bitirmenin 500 gün olduğu yazılı ise de, Başsavcılık olarak bizzat firma ile yaptığım ısrarlı girişimler neticesinde sözleşmede belirtilen süre beklenilmeden yani en geç bir yıl içerisinde inşaatı bitirme sözünü almış bulunmaktayım" diye konuştu.

Projenin iş performansı yönünde olumlu katkı sağlayacağını söyleyen Başsavcı Yeşil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılacak olan Siverek Adalet Sarayı, hakim, savcı ve personellerimize daha modern çalışma alanı sağlayıp hem iş verimliliğini pozitif yönde etkileyecek hem de vatandaşlarımız açısından adalet hizmetlerine ulaşımda ve yapacakları işlemlerinde daha hızlı sonuç almalarına olanak sağlanacaktır".

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başsavcı Mustafa Yeşil, "Başta Adalet Bakanımız olmak üzere bizlerden desteğini esirgemeyen ve emeği geçen herkese Siverek halkı adına teşekkür eder, Siverek'e ve yargı camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.