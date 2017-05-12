46 Yıllık Maziyi Canlandırmaya Çalışıyor

Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Özen, sadece Murat 124 otomobillerini tamir edip yollara çıkartıyor.

Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Özen, sadece Murat 124 otomobillerini tamir edip yollara çıkartıyor.

Türkiye'de otomobil sektörünün kilometre taşlarından olan 46 yıllık efsane otomobil Murat 124, yollara çıkmaya devam ediyor. Ona olan hayranlıklarından dolayı çoğu usta da, aylarını harcayarak bir Hacı Murat'ı daha hurdalıktan kurtarmaya çalışıyor. O ustalardan biri olan Eskişehirli Ahmet Özen, sevgisine sahip çıkarak sadece Hacı Murat otomobillerini tamir ediyor. Bir Murat 124'ün 3 ay vaktini aldığını belirten Özen, gençlerin çırak olarak çalışma isteklerinin olmadığını kaydetti. Çırak bulunamadığı sürece Hacı Muratların yollarda yalnız kalabileceğini kaydeden Özen, dükkanının küçük olması dolayısıyla da bir otomobil çıkmadan diğerini içeriye almıyor.

Murat 124'leri sevdiğini anlatan Ahmet Özen, sıfırdan otomobilleri yaptığını anlattı. Talebe karşılık veremediklerini aktaran Özen, "Çocukluğumuzda sanayiye başladığımızda Hacı Murat ilk çıkan arabalardandı. Bu sevgi de oradan geliyor. Gözümüzü açtık ve onları gördük. 1970'li yıllarda çıktı, biz de 1977'de sanayiye başladık. Burada sıfırdan başladığımız Hacı Muratlar var. Her şeyini söküp takıyoruz. Döşeme ve elektriği hariç her aksamını da tamir edebiliyorum. Olan parçalarını istiyoruz, olmayanları elde kenetten kıvırarak yapıyoruz. Eski haline getirerek müşterilerimize teslim ediyoruz. Bir arabanın toplanması 2-3 ay alabiliyor. Sırada 3 otomobil daha var. Çırak yetişmediği için talebe karşı veremiyoruz. Hatırını kıramadığım kişiler olunca dükkana ikinci bir arabayı alıyorum. Murat 124 kullanıcılarının işi zor. Bugün sanayiyi gezse, 100 tane kaportacı varsa, 10 tanesi kilidini dahi takmak istemiyor. Uğraşmak istemiyorlar. İnsanlar hemen yapayım, paramı alayım cebime koyayım düşüncesinde. Benim sevgim olduğu için uğraşıyorum. Bunları sıfırdan alıyorum, severek yapıyorum. 46 yıllık maziyi canlandırmaya çalışıyorum. 40 yıllı aşkın bir süredir de kaporta ustasıyım. Bu araçları da seviyorum ve severek yapıyorum" dedi.