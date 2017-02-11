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48 Yaşında Kansere Yenilen Sanatçıya Veda

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48 Yaşında Kansere Yenilen Sanatçıya Veda
Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı Nedime Zeynep Işık, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı Nedime Zeynep Işık, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Işık'ı son yolculuğunda ailesi, sanatçı arkadaşlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yarımcısı Hüseyin Yayman da yalnız bırakmadı.

Akciğer kanseri tedavisi gören ANTDOB Orkestrası Başkemancısı 48 yaşındaki Nedime Zeynep Işık, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç yaşta kansere yenik düşen başarılı sanatçının cenazesi için bugün tören düzenlendi. Tören öncesi Türk bayrağı ile sarılan Işık'ın tabutunun başında ailesi gözyaşı döktü. Törende zor ayakta durabilen Işık'ın annesi Ayşe Işık'ı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman teselli ederek baş sağlığında bulundu. Genç yaşta kansere yenik düşen Işık'ın cenazesi Altınkum Hacı Sırrı Kırımlıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere Hisarçandır Mezarlığına götürüldü.

Ailecek sanatçılar

Evli, 10 ve 19 yaşlarında iki çocuk annesi Işık, sanatçı bir aileden geliyordu. 1989 yılında Ankara Devlet Konservatkauarını birincilikle tamamlayan Işık, aynı yıl içerisinde Milano'daki Conservatorio Giuseppe Verdi'den de başarıyla diploma aldı. Yaşamına çok sayıda başarı sığdıran Işık, dünyaca tanınan şeflerin orkestrasında da başkemancı olarak sanat icra etti. Nedime Zeynep Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz'in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz'in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu'nun ablasıydı.

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