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5 Ay Çalışıp Demokrasi Nöbetinde Ömer Halis Demir’i Canlandırdılar

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5 Ay Çalışıp Demokrasi Nöbetinde Ömer Halis Demir’i Canlandırdılar
FETÖ'nün hain darbe girişiminde Kahraman Ömer Halis Demir'in şehit edilişini canlandırmak için 5 ay çalışan öğrenciler, demokrasi nöbetinde tiyatro...

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Kahraman Ömer Halis Demir'in şehit edilişini canlandırmak için 5 ay çalışan öğrenciler, demokrasi nöbetinde tiyatro oyunu sahneledi.

Tekirdağ'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gecesi yaşananlar tiyatro oyunu ile sahnelendi. Tekirdağ Valiliği Meydanına kurulan 15 Temmuz Etkinlik Alanı'nda sahnelenen tiyatro oyunu, büyük ilgi gördü. Tiyatro oyununda, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in küçüklüğünden şehit edilişine kadar yaşamında geçirdiği süreçler ve FETÖ'nün ülke genelinde sinsice yapılanma süreci teker teker sahnelendi.

Tiyatronun yönetmenliğini yapan Ece Deniz, "Bu oyunu Eğitim-Bir-Sen sendikası hazırladı. Bütün her şeyi onlar yaptı hatta fikrin babası da onlardır. İmam Hatip öğrencileri de bu iş için birer birer gönüllü oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarından Valilik Meydanı, hain darbe gecesini ve kahraman şehidi canlandıran öğrenciler için alkış sesleriyle yankılandı.

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