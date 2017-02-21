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5 Ayrı Hırsızlık Suçundan Tutuklandı

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5 Ayrı Hırsızlık Suçundan Tutuklandı
Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç 5 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen genç 5 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri devriye gezerlerken sokak üzerinde elinde eldiven, kafasında bere bulunan şüpheli bir kişiyi fark etti. Polisin takibinde olan H.D.(21), panik içinde kaçmaya başladı. Bu sırada polisin kovalaması sonucu, saklandığı bir evin balkonunda yakalanan H.D.'nin üzerinde bulunan tabancayı yere attığı tespit edildi. İlçe polisi tarafından gözaltına alınan H.D.'nin Samsun, Ordu ve Giresun illerinden 11 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edilen H.D.'nin yapılan inceleme sonucu Samsun'da ayrıca 5 ayrı iş yerinden hırsızlık olayından toplam 6 bin 700 lira para çaldığı ve geceleyin girdiği bir oto kiralama iş yerinden önce içeriden otomobilin anahtarını, ardından da bu anahtarla park halindeki otomobili çaldığı tespit edildi.

Hırsızlık Bürosundaki sorgusu tamamlanan H.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.D., 5 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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