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5 Bin Şişe Kapağıyla Mevlana’nın Mozaik Tablosunu Yaptılar

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5 Bin Şişe Kapağıyla Mevlana’nın Mozaik Tablosunu Yaptılar
Tokat 26 Haziran Ortaokulu öğrencileri okul çevresinden topladıkları 5 bin atık şişe kapağını kullanarak Mevlana'nın dev mozaik tablosunu yaptı.

Tokat 26 Haziran Ortaokulu öğrencileri okul çevresinden topladıkları 5 bin atık şişe kapağını kullanarak Mevlana'nın dev mozaik tablosunu yaptı.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan 26 Haziran Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin 1 ay gibi bir sürede tamamladıkları 1 buçuk metreye 2 buçuk metre ebadındaki dev mozaik tablo için 5 bin atık şişe kapağı kullandı. Mevlana henüz hayatta iken Mevlevihane kurulan Anadolu'nun tek kenti olan Tokat'ta yaşayan çocuklar, en büyük isteklerinin ortaya çıkardıkları bu eseri Konya'da da sergilemek olduğunu söyledi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Bahadır Koç ve Türkçe Öğretmeni Serkan Mevlüt Taşkın'ın önderliğinde bir araya gelen 30 öğrenci, "Değerlerimiz Geleceğimizdir Projesi" kapsamında Mevlana temalı bir çalışma yapmak istedi. Bu talebi okul idaresine de bildiren öğrenciler, Okul Müdürü Bekir Hüseyin Çevik'in de verdiği destekle bir kampanya başlattı. Okul çevresindeki apartmanlardan topladıkları 5 bin şişe kapağıyla Mevlana Mozaiği yapmaya başlayan öğrenciler, 1 ay gibi kısa bir sürede bitirdikleri çalışmalarına, yine kendi yaptıkları karekodlu video ve sesli anlatımlar gibi teknolojik eklemeler de yaparak tamamladı.

Çalışmanın Değerler Eğitimi kapsamında yürütüldüğünü söyleyen Okul Müdürü Bekir Hüseyin Çevik, öğrencilerin aldıkları bu eğitim içerisinde yer alan hoşgörü temasını, bir proje ile yürütmek istediklerini ve bu taleplerini de memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Çevik, "İsmi hoşgörü ile bütünleşmiş olan Mevlana Celaleddin'i Rum'i'yi bu projede esas aldık ve böyle bir mozaik çalışmasında bizim öğrencilerimi yer aldı" dedi.

Türkçe Öğretmeni Serkan Mevlüt Taşkın ile birlikte öğrencilerin projeyi gerçekleşmesine yardımcı olan Görsel Sanatlar Öğretmeni Bahadır Koç, yaptıkları çalışmanın bu ebatlarda bir başka örneğinin olmadığını ifade ederek,"Öğrencilerimiz çok özverili çalıştılar. Çok isteyerek ve eğlenceli hale getirerek çalıştılar. ben arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Toplamda 5 bin tane kapak kullandık burada. Zaten topladığımız kapaklar da bu sayıdaydı. Bu sayıya göre biz kapaklarımızı topladık. Kapaklarımızın hepsini hem geri dönüşüm açısından hem de mozaik sanatı icra etmek adına kullandık" diye konuştu.

Projede seslendirme ekibinde yer alan 14 yaşındaki Edanur Sarı, böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, ortaya çıkardıkları eseri Konya'da sergilemeyi çok istediklerini aktardı. Projede yer alan bir başka öğrenci olan Nuri Emin Argun ise çalışmaya başladıklarında böyle bir sonuç elde etmeyi hiç düşünmediklerini, proje boyunca çok eğlendiklerini belirtti.

Öte yandan, yaptıkları çalışma boyunca Mevlana ile ilgili birçok bilgiye de ulaşan çocuklar, eserleriyle birlikte Konya'da bulunan Mevlana Müzesini ve Türbesi'ni ziyaret edebilmek için Konya Büyükşehir ve Tokatlı belediyelerden destek bekliyor.

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