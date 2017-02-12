5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden 5 çocuklu aile, pencereleri ve kapıları olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden 5 çocuklu aile, pencereleri ve kapıları olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Soğuktan korunmak için evin çevresini brandayla kapatan aile yardım bekliyor.

Merkez Sur ilçesi Kozan Mahallesi'nde ikamet eden ve tuğla fabrikasında çalışırken bir anda işsiz kalan 5 çocuk babası Mehmet Bal, kendi imkanlarıyla yaptığı ancak yarım kalan evinde hem soğukla hem de işsizlikle mücadele ediyor. Penceresi, sıvası ve giriş kapısı olmayan evlerini soğuktan korunmak için brandayla kapatan Mehmet Bal, gıda ihtiyaçlarını da bakkaldan yaptığı veresiye alışverişle karşılıyor.

İki aydan beri işsiz olduğunu anlatan Mehmet Bal, "Eski evim yıkılmak üzereydi, muhtar ve ailem yardım etti ve yeni ev yapmaya karar verdim. 2 yıldır yarım kalmış durumda, yapamıyorum. Bu şekilde yaşıyorum. Herhangi bir kazancım yok. Gıda ihtiyaçlarımızı çalışınca yavaş yavaş öderim diye bakkaldan veresiye alıyorum. Bakkala olan borcum şu anda 500 TL. Elektrik sayesinde biraz ısınıyoruz ama kesilince soğuk oluyor. Sobayı da odun olmadığı için günde iki defa yakıyorum. Kömür yaktığımız için korkudan yatamıyorum. Sönmesini bekleyip öyle yatıyorum. Evden dolayı 35-40 bin TL'ye yakın borcum var. Onu ailem ödemeye çalışıyor. Bana olsun, çocuklarıma olsun bir yardım istiyorum. Çocukların 3'ü okula gidiyor. Eşim de rahatsız. Geçen perşembe rahatsızlandı, param olmadığı için hastaneye götüremedim" dedi.

"Isınacak bir yer arıyoruz"

Bal'ın 27 yaşındaki eşi Tuğba Bal ise elektrik olmadığı zaman çocuklarını yorgan ve battaniyenin altında ısıtmaya çalıştığını ifade ederek, "Pencereleri para olmadığı için taktıramadık. Bir tanesini takabildik. Onu da idare olsun diye ben taktım. Elektrik borcunu eşimin ailesi ödüyor. Isınacak bir yer arıyoruz. Yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililer ise ailenin durumunun araştırılıp, gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.