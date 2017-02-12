  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

» »
5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden 5 çocuklu aile, pencereleri ve kapıları olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden 5 çocuklu aile, pencereleri ve kapıları olmayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Soğuktan korunmak için evin çevresini brandayla kapatan aile yardım bekliyor.

Merkez Sur ilçesi Kozan Mahallesi'nde ikamet eden ve tuğla fabrikasında çalışırken bir anda işsiz kalan 5 çocuk babası Mehmet Bal, kendi imkanlarıyla yaptığı ancak yarım kalan evinde hem soğukla hem de işsizlikle mücadele ediyor. Penceresi, sıvası ve giriş kapısı olmayan evlerini soğuktan korunmak için brandayla kapatan Mehmet Bal, gıda ihtiyaçlarını da bakkaldan yaptığı veresiye alışverişle karşılıyor.

İki aydan beri işsiz olduğunu anlatan Mehmet Bal, "Eski evim yıkılmak üzereydi, muhtar ve ailem yardım etti ve yeni ev yapmaya karar verdim. 2 yıldır yarım kalmış durumda, yapamıyorum. Bu şekilde yaşıyorum. Herhangi bir kazancım yok. Gıda ihtiyaçlarımızı çalışınca yavaş yavaş öderim diye bakkaldan veresiye alıyorum. Bakkala olan borcum şu anda 500 TL. Elektrik sayesinde biraz ısınıyoruz ama kesilince soğuk oluyor. Sobayı da odun olmadığı için günde iki defa yakıyorum. Kömür yaktığımız için korkudan yatamıyorum. Sönmesini bekleyip öyle yatıyorum. Evden dolayı 35-40 bin TL'ye yakın borcum var. Onu ailem ödemeye çalışıyor. Bana olsun, çocuklarıma olsun bir yardım istiyorum. Çocukların 3'ü okula gidiyor. Eşim de rahatsız. Geçen perşembe rahatsızlandı, param olmadığı için hastaneye götüremedim" dedi.

"Isınacak bir yer arıyoruz"

Bal'ın 27 yaşındaki eşi Tuğba Bal ise elektrik olmadığı zaman çocuklarını yorgan ve battaniyenin altında ısıtmaya çalıştığını ifade ederek, "Pencereleri para olmadığı için taktıramadık. Bir tanesini takabildik. Onu da idare olsun diye ben taktım. Elektrik borcunu eşimin ailesi ödüyor. Isınacak bir yer arıyoruz. Yardım istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililer ise ailenin durumunun araştırılıp, gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

5 Çocuklu Ailenin Penceresiz Ve Kapısız Evde Yaşam Mücadelesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tika’dan Türk Dünyası Müzik Arşivi’nin İnternet Ortamına Aktarılmasına Destek12 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • Tsk: “El Bab’da 1 Şehit, 3 Yaralı”12 Şubat 2017 Pazar 11:43
  • Yenimek Tasarımları, Sevgililer İçin Sergilendi12 Şubat 2017 Pazar 11:43
  • Son Bir Haftada 161 Kaçak Göçmen Yakalandı12 Şubat 2017 Pazar 11:28
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Sipahi’den Uyarı12 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Ölümden Dönen Kediler Yeni Yuvalarına Kavuştu12 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Karşıyaka’da Uyumayan Başkan12 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Sevgililer ’Tek Taş’ İçin Yarıştı12 Şubat 2017 Pazar 11:03
  • Benzerimize Aşık Oluyoruz12 Şubat 2017 Pazar 10:58
  • Palandöken: “Acilen Geri Dönüşüm Strateji Planı Hazırlanmalı”12 Şubat 2017 Pazar 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti