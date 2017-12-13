5 Farklı Günde 31 Defa By Lock Kullanan Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'nın gizli iletişim ağı by lock programını 5 farklı günde 31 defa kullandığı...

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'nın gizli iletişim ağı by lock programını 5 farklı günde 31 defa kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İ.K. hazır bulundu.

5 farklı günde 31 defa FETÖ/PDY'nin gizli iletişim ağı by lock programına bağlandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.K., "Öğrencilik yıllarımda tek kalıyordum, ancak çok arkadaşım eve gelir, giderdi. Ben asla by lock kullanmadım da indirmedim de. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.K.'ye "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanık İ.K.'nin tahliyesine karar verdi.