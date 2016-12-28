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5 Günde 2 Kez Silahlı Saldırıya Uğradı

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5 Günde 2 Kez Silahlı Saldırıya Uğradı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 günde ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 günde ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesinde 5 gün önce aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Ali D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra evine 60 HK 019 plakalı araçla giden Mehmet Ali D., araçtan indiği sırada merkez Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen bir araçtan kişi veya kişiler tarafından üzerine açılan ateşle ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Mehmet Ali D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından taburcu olduğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar getirildi.

Mehmet Ali D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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