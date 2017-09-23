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5 İlde Sahte Engelli Raporu Operasyonuna 4 Tutuklama

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5 İlde Sahte Engelli Raporu Operasyonuna 4 Tutuklama
Amasya merkezli 5 ilde düzenlenen sahte engelli raporu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Amasya merkezli 5 ilde düzenlenen sahte engelli raporu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kişilere engelli olmadığı halde sahte engelli raporu verildiği ve az engeli olmasına rağmen rapor oranının artırıldığı yönündeki ihbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Amasya, Çorum, Samsun, Antalya ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 47 kişi şüpheli gözaltına alındı. Amasya Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından 39 kişi serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Ö.B., M.Y., M.A. ile Ş.V. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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