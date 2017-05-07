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5. İstanbulensis Şiir Festivali Sona Erdi

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5. İstanbulensis Şiir Festivali Sona Erdi
Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi. 20 ülkeden 50 şairin katıldığı festival 4 gün boyunca renkli anlara sahne oldu.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 5.'si düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi. 20 ülkeden 50 şairin katıldığı festival 4 gün boyunca renkli anlara sahne oldu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan galanın ardından şairler okullarda şiirlerini öğrencilerle buluşturdu. Şiir festivalinin Lütfi Kırdar'da yapılan galasında Filistinli grup Le Trio Joubran sahne almıştı. Kapanış programında ise sevilen sanatçı Esat Kabaklı sahne alarak katılımcılara doyumsuz anlar yaşattı.

"Dünyaya şiirle seslendik"

Kapanış programında konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Şehrimize şiir getiren, çiçeğimizle, duyguların tercümanı şiiri buluşturduğumuz festivalimizin, kapanışını yapıyoruz. Umarım hem şairlerimizin hem de programa katılanların hafızalarında güzel anılar biriktirmişizdir. 3 Mayıs akşamından bugüne kadar, çeşitli etkinliklerle, dünyanın farklı yerlerinden gelen şairlerimiz ve ülkemizin yetiştirdiği sözün ustaları, şiirlerini seslendirdi. Medeniyetlerin beşiği İstanbul, 4 gün boyunca bir şiir festivaline ev sahipliği yaptı. Arjantin'e, Filistin'e, Meksika'ya, Şili'ye, Mısır'a ve daha birçok ülkeye, Sultanbeyli'den şiirlerimizle seslendik. İlçemizden ve ülkemizden kilometrelerce uzakta, yaşamlarını devam ettiren, kelimelere duygu katan şairlerimizle; dostluk bağı kurduk" dedi.

"Aziz milletimizin destanını şiirle anlatmak istedik"

Şairlerin şiirleriyle, 15 Temmuz akşamında gösterilen destansı direnişi, dünyaya yeniden duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Keskin, "Tankın önüne hiçbir şeyi düşünmeden kendini seren kardeşimizin cesaretini, hainlerin karşısına korkusuzca dikilen aziz milletimizin imanını, şiirle anlatmak istedik. 15 Temmuz'da korkusuzca şehadet eden şehitlerimize, gazi olan kahramanlarımıza minnet borcumuz var. Bu ruh unutulmamalı, bu ruh her daim canlı kalmalı diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Necip Fazıl'la, Sezai Karakoç'la, Nuri Pakdil'le büyüyen bir nesil olduklarını belirten Başkan Keskin, "İstiyoruz ki gençlerimiz de bu festivalimize katılan değerli şairlerimizle büyüsün, gençlerimizden de bir Cahit Koytak, bir Nurullah Genç, bir Hüsrev Hatemi ve adını sayamadığım, bu salonda olan nice şairlerimiz yetişsin. Gençliğimizi bu şekilde yetiştirme derdindeyiz, Asım'ın neslini geleceğe taşıma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Festivalin bu sene beşincisini düzenlediklerini vurgulayan Başkan Keskin, "İnşallah gelecek senelerde de düzenlemeye devam edeceğiz. Her sene farklı temalarla dünyanın ve ülkemizin önemli şairleriyle yeryüzüne bir umut, bir vicdan ve bir haykırış olmaya çalışacağız. Ben festivalimize destek veren tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyor, sizlerle birlikte Sultanbeyli'den; Bosna Hersek'e, Lübnan'a, Rusya'ya, Filistin'e, Meksika'ya, Portekiz'e, Şili'ye, Azerbaycan'a, Arjantin'e, Kenya'ya, Fas'a, Mısır'a, Irak'a, Moğolistan'a, Hollanda'ya, Norveç'e, Ukrayna'ya selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

Başkan Keskin son olarak, şairlere ve salonu dolduran Sultanbeylilere teşekkür etti.

5. İstanbulensis Şiir Festivali Sona Erdi

5. İstanbulensis Şiir Festivali Sona Erdi

5. İstanbulensis Şiir Festivali Sona Erdi

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