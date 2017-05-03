  • BIST 94.344
  • Altın 142,471
  • Dolar 3,5342
  • Euro 3,8571
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

5 Metre Derinliğindeki Ormanlık Alana Düşen Operatör Yaralandı

» »
5 Metre Derinliğindeki Ormanlık Alana Düşen Operatör Yaralandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde rüzgar gülü inşaatında çalışan bir operatör, kullandığı forklift aracıyla birlikte ormanlık alana düşmesi sonucu...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde rüzgar gülü inşaatında çalışan bir operatör, kullandığı forklift aracıyla birlikte ormanlık alana düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vize iyyçesi kırsalında rüzgar gülü inşaatında çalışan M.Ç. isimli şahıs, bir anlık dikkatsizliği sonucu kullandığı forklift ile birlikte yaklaşık 5 metre derinliğindeki ormanlık alana düştü. Hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mideden 120 Kapsül İçinde 640 Gram Esrar Çıktı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:58
  • İşçi Servisi Kaza Yaptı: 13 Yaralı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48
  • Zonguldak’ta Fetö/pdy Operasyonu: 1 Gözaltı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:47
  • Çalıntı Elektronik Eşyalar Polisi Alarma Geçirdi03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:47
  • Arı Kovanından Uyuşturucu Çıktı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:47
  • Eskişehir’de 2 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:34
  • Çek-senet Dolandırıcıları Tutuklandı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:30
  • Fetö Şüphelisi 24 Polis Gözaltına Alındı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:30
  • Jandarmadan Sürücülere Uyarı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:18
  • Motosikletli Gençler Kazada Yaralandı03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti