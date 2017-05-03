5 Metre Derinliğindeki Ormanlık Alana Düşen Operatör Yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde rüzgar gülü inşaatında çalışan bir operatör, kullandığı forklift aracıyla birlikte ormanlık alana düşmesi sonucu...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde rüzgar gülü inşaatında çalışan bir operatör, kullandığı forklift aracıyla birlikte ormanlık alana düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vize iyyçesi kırsalında rüzgar gülü inşaatında çalışan M.Ç. isimli şahıs, bir anlık dikkatsizliği sonucu kullandığı forklift ile birlikte yaklaşık 5 metre derinliğindeki ormanlık alana düştü. Hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.