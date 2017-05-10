5 Milyon Tl’lik Hibeyle Belediye Binası Yerine Kız Yurdu Yaptırıyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye sarayı yapmak için temin ettiği 5 milyon TL'Lik hibe para ile kız öğrenci yurdu yaptırıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye sarayı yapmak için temin ettiği 5 milyon TL'Lik hibe para ile kız öğrenci yurdu yaptırıyor. Başkan Atilla, "Belediye sarayını ne zaman istesek yaparız ancak kızlarımızın eğitim daha önemli" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından temeli atılan kız yurdunun inşaat çalışmaları sürüyor. Hızla yükselen 200 kişilik yurdu inceleyen Başkan Atilla, kız yurdunun eğitime büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kız yurdu finansmanının ise belediye binası için gelen hibe paradan sağlandığını da söyleyen Atilla, "Normalde belediye sarayı yapacaktık. 5 trilyonluk bir hibe almıştık. Ancak kız öğrencilerin barınma sorunu dolayısıyla okuyamadıklarını İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden öğrendim. Bunun üzerine belediye sarayı yapmaktan vazgeçip öğrenci yurdu yapmaya karar verdik. Çünkü kız öğrencilerimizin eğitimi bizim için daha önemlidir" diye konuştu.

İlçe kırsalında ikamet eden kız öğrencilerin barınma sorunu dolayısıyla eğitimlerini yarıda bıraktıklarını ifade eden Başkan Atilla, "Kırsalda eğitim gören kız öğrencilerimizin ilçede yerleri olmadığı için çoğu eğitimden mahrum kalıyordu. Bazıları da tanıdık veya akrabalarının yanında barınmak zorunda kalıyorlardı. Ama kız yurdunun faaliyete girmesiyle kırsaldaki kızlarımız kimseye minnet etmeden gelip okullarını okuyacaklar. Her şeyi ile modern bir tesiste eğitim öğretimlerini görecekler. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yurdun son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Atilla, "Yurdun bodrum katı tamamlanmış durumda. Şu anda birinci katın tablası bağlanıyor. Öğrenci yurdumuz çok güzel bir hizmet olacak" dedi.