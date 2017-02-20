5 Polis Şehit Veren Köyün Öğrencilerine Polisten Giyecek Yardımı

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi'nde son 2 yılda 5 şehit polis veren mahallenin öğrencilerine kıyafet yardımı...

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi'nde son 2 yılda 5 şehit polis veren mahallenin öğrencilerine kıyafet yardımı yapıldı.

Dağılcak Sosyal Tesislerinde şehit aileleri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak, eşi Fatma Ak, Kozan Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Musa Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, emniyet müdür yardımcıları ve Kozan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Üzülmez şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Son 2 yılda 5 şehit veren Kozan'a bağlı Pekmezci köyü'e gelen Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve beraberindekiler Pekmezci İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Aralarında Adana Optimum'un da bulunduğu hayırsever kuruluşların desteğiyle 250 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Sınıfları tek tek gezen Emniyet Müdürü Osman Ak ve eşi Fatma Ak, öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Öğrenciler ise Ak ve beraberindekileri alkışlayarak teşekkür etti.

Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak, son 2 yılda 5 şehit veren Pekmezci köyü mezarlığındaki şehit polisler Osman Bal, Mehmet Oflaz, Ercan Günay, Bircan İlhanlı ve Aytekin Kuru'nun kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Emniyet müdürü Osman Ak, şehit polis memuru Aytekin Kuru'nun kabri başında ağlayan annesi Esma Kuru'yu teselli ederek, "Onlar şehit oldular, hepimizin kalbinde, sizler merak etmeyin, şehitlerimizin intikamı alınacak" dedi.