  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

5 Sporcuya Ömür Boyu Men

» »
5 Sporcuya Ömür Boyu Men
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yapan 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yapan 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı belirlenen Rus sporcular Sergei Chudinov, Aleksei Negodailo, Dmitry Trunenkov, Yana Romanova ve Olga Vilukhina'nın ömür boyu men cezası aldığını açıkladı.

Sergei Chudinov skeleton kategorisinde, Aleksei Negodailo ve Dmitry Trunenkov bobsled dalında, Yana Romanova ve Olga Vilukhina ise biatlonda yarışmıştı. Negodailo ve Trunenkov altın, Romanova ile Vilukhina ise gümüş madalya elde etmişti. Sporcuların elde ettiği dereceler geri alınacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aziz Yıldırım, Denizli’de Yeni Şubelerinin Açılışına Katıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 20:48
  • Mircea Lucescu Kayseri’de27 Kasım 2017 Pazartesi 20:33
  • Servet Yardımcı: "Milli Takımın Başında Türk Hocanın Olması Hepimizin Arzusu"27 Kasım 2017 Pazartesi 20:18
  • Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)27 Kasım 2017 Pazartesi 19:58
  • Tff 1. Lig: Denizlispor: 0 - Balıkesirspor Baltok: 227 Kasım 2017 Pazartesi 19:08
  • Galatasaray’da Sakatların Durumu27 Kasım 2017 Pazartesi 17:23
  • Novi Pazar Ligden Çekildi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • İstanbul Maratonu’ndan Nilüfer’e Kupa Geldi27 Kasım 2017 Pazartesi 16:48
  • Adana Demirspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 16:33
  • Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi: Antalya İşitme Engelliler: 1- Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler: 227 Kasım 2017 Pazartesi 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti