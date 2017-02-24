  • BIST 88.037
  • Altın 145,116
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8016
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

5’ Tutuklu 28 İmam Hakim Karşısına Çıktı

» »
5’ Tutuklu 28 İmam Hakim Karşısına Çıktı
FETÖ darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar sonrası soruşturmaları tamamlanan 5'i tutuklu 28 imam hakim karşısına çıktı.

FETÖ darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar sonrası soruşturmaları tamamlanan 5'i tutuklu 28 imam hakim karşısına çıktı.

Ağır Ceza Mahkemesinde 5'i tutuklu 28 imamın yargılandığı davada sanıklar tahliyelerini talep ederlerken mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kapsamında camilerde görev yapan imamlar 2016 Ağustos ayında evlerinde polis tarafından yapılan incelemenin ardından gözaltına alınmıştı.

Sanıklar, FETÖ/PDY üyeliği ve örgüte eleman kazandırmak iddiasıyla yargılanıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Niksar’da 30 Milyon Tl’lik Projede Sona Gelindi24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Alevi Derneklerinden Referandum Desteği24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Kaski’de İki İhale Birden24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Tepebaşı Belediyesi Ve Jose Marti Küba Dostluk Derneğinden ’Fidel Sonrası Küba’ Söyleşisi24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Atso’da “Kalkınmada Sanayi 4.0’ın Rolü” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • “Okullararası Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Başkan Alıcık, Necmettin Erbakan’ı Ölümünün 6. Yılında Andı24 Şubat 2017 Cuma 15:38
  • Kaymakam Öztürk’ten Başarılı Öğrenciye Bisiklet24 Şubat 2017 Cuma 15:38
  • Kontrolsüz Şekilde Yakılan Lastik Çalılık Alanı Kül Etti24 Şubat 2017 Cuma 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti