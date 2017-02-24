5’ Tutuklu 28 İmam Hakim Karşısına Çıktı

FETÖ darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlar sonrası soruşturmaları tamamlanan 5'i tutuklu 28 imam hakim karşısına çıktı.
Ağır Ceza Mahkemesinde 5'i tutuklu 28 imamın yargılandığı davada sanıklar tahliyelerini talep ederlerken mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kapsamında camilerde görev yapan imamlar 2016 Ağustos ayında evlerinde polis tarafından yapılan incelemenin ardından gözaltına alınmıştı.
Sanıklar, FETÖ/PDY üyeliği ve örgüte eleman kazandırmak iddiasıyla yargılanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.