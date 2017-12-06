5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Kuşadası’nda Başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen üç günlük "5....

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen üç günlük "5. Ulusal Su Kaplumbağaları Sempozyumu" Kuşadası'nda başladı.

Düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda caretta carettaların coğrafi dağılımı, Kuşadası ve çevresinde bulunan deniz kaplumbağası yuvaları ile Türkiye'de deniz kaplumbağası avcılığının tarihçesi konuları ele alındı.

Farklı kentlerden 30'un üzerinde konuşmacının katıldığı sempozyumun açılışına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, çok sayıda akademisyen ve çevreciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ulusal Su Kaplumbağaları Bilim Kurulu temsilcisi Prof. Dr. Sedat Yerli, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları araştırmalarında iyi seviyede olduğunu belirterek 5. Ulusal Su Kaplumbağaları Sempozyumu'nun biyoloji dünyasına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Yerli'nin ardından konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Gençoğlu ise kurum olarak deniz kaplumbağalarını koruma ve kurtarma konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu belirterek çeşitli üniversitelerin ilgili bölümleriyle ortak çalışma içinde olduklarını söyledi. Gençoğlu ayrıca EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise ekolojik ve doğal değerleri korumanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kuşadası Belediyesi olarak deniz kaplumbağalarını koruma ve kurtarma konusunda EKODOSD ile işbirliği içerisinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Deniz kaplumbağaları dışında Kuşadası kıyılarında rastladığımız Akdeniz foklarını korumak amacıyla da çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte DEKAMER tarafından hayata geçirilen bir proje olan deniz kaplumbağalarını uydudan takip sistemine biz de katkı sağlayacağız. Birkaç deniz kaplumbağasının uydudan takibini yapabilmek amacıyla takılacak olan izleme cihazlarının masraflarını Kuşadası Belediyesi olarak karşılayacağız. Bunların yanında en önemli hedeflerimizden birisi de doğal yaşamı koruma konusunda farkındalık yaratmak. Bu amaçla vatandaşlarımızı bilinçlendirerek duyarlılık oluşturmak için bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada Kuşadası'nın doğal değerlerini korumak için ciddi çalışmalar yürüten EKODOSD'a ve değerli Başkanı Bahattin Sürücü'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu sempozyumun Kuşadası'nda gerçekleşmesini sağlayan tüm kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Kayalı'nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy Kuşadalıların doğayı koruma bilincine sahip olduklarını belirterek "Çevre ve doğa denince aklımıza ilk olarak deniz, orman, hava gibi unsurlar geliyor. Fakat doğa bunların dışında içinde birçok değer taşıyor. Bunlardan biri de deniz kaplumbağaları. Bunları da koruma altına almalıyız" dedi. Sempozyumun açılışında Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Carlos Carrreras "Caretta Carettaların Coğrafi Dağılımı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Carrreras'ın ardından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, katılımcılara Kuşadası ve civarında nadir görülen deniz kaplumbağası yuvaları ile koruma-kurtarma ve farkındalık yaratma çalışmaları konularında bilgi verdi. Sürücü'nün ardından konuşan Uzman Ayşe Oruç ise katılımcılara Türkiye'de deniz kaplumbağası avcılığının tarihçesi ile ilgili bir sunum yaptı.