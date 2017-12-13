5 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Sebep Olduğu İleri Sürülen Şahıs Yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tüfeğin saçmalarının isabet ettiği 5 yaşındaki erkek çocuğun ölümüne,...

Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl iki aile arasında çıkan silahlı kavgada tüfeğin saçmalarının isabet ettiği 5 yaşındaki erkek çocuğun ölümüne, 15 yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına sebep olduğu ileri sürülen firari şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden alınan bilgilere göre, 14 Haziran 2016'da Belenoluk köyünde H.A. (23) ve R.A. (30) isimli kardeşler ile aralarında akrabalık bağı bulunan N.A. isimli şahıs arasında kavga çıktı. Kavgada tüfeğin saçmalarının isabet ettiği 5 yaşındaki D.A. adlı erkek çocuğu hayatını kaybederken, 15 yaşındaki H.A. adlı kız çocuğu da yaralandı. Olayla ilgili R.A., adlı şahıs suç aletiyle kısa süre içinde yakalanırken, H.A. adlı şüpheli ise geldiği Belenoluk Beldesi'ndeki baba evinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bugün sabah saat 06.00 sularında yaptığı operasyonla gözaltına alındı.