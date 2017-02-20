5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Kaza Yapınca Yakalandı

Aksaray'da, uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Aksaray'da, uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Akin köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce uyuşturucu ticareti yapma suçundan yakalanarak mahkemeye çıkan ve serbest bırakılan İzzet T. (29) hakkında daha sonra 5 yıl hapis cezası verilerek yakalama kararı çıkarıldı. Ortalardan kaybolan İzzet T., polisin yaptığı takip sonucu yeri tespit edildi. Bir süre şüpheliyi takip eden polis, İzzet T.'nin kendilerini fark edip kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Dur ihtarına uymayarak kaçan İzzet T., Aksaray girişindeki belediye asfalt şantiyesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan şüpheli İzzet T., yaralı olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaya olarak yaptığı kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan İzzet T., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İzzet T., ifadesinin ardından cezaevine teslim edildi.