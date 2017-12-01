  • BIST 103.817
  • Altın 161,687
  • Dolar 3,9395
  • Euro 4,6964
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

50 Yıldır Biriktirdikleri Şimdi Antika Oldu

» »
50 Yıldır Biriktirdikleri Şimdi Antika Oldu
Amasya'da yaşayan emekli hurdacı yıllardır satın alarak biriktirdiği antika gibi olan aletlerle eşyaları satmaya kıyamayınca kiraladığı depoyu adeta...

Amasya'da yaşayan emekli hurdacı yıllardır satın alarak biriktirdiği antika gibi olan aletlerle eşyaları satmaya kıyamayınca kiraladığı depoyu adeta müzeye çevirdi.

Yaklaşık 50 yıldır Amasya kent merkezinde hurdacılık yaptıktan sonra emekliye ayrılan 76 yaşındaki Hasan Özarı, satın aldığı ancak yıllar geçtikçe satmaya kıyamayıp biriktirdiği çeşitli ev eşyaları ile aletleri kiraladığı bir depoda topladı.

Çeşitli ebat ve şekillerdeki yüzden fazla bakır kazan, leğen ve sinilerin yanı sıra 200 kilo ağırlığındaki madeni paralar, yaklaşık 250 yıllık 40 tartı aleti ile metal kutulu cam şırıngaların da aralarında olduğu çok sayıda aletin koleksiyonunda yer aldığını belirten Hasan Özarı, "Hurdaya atmaya kıyamadım. Değerlenir diye biriktirdim. Tarihi eserlere meftun olduğum için benim gözümde çok kıymetli şeyler bunlar" dedi.

Özarı, depodaki aletleri teşhir edecek uygun bir yer bulamadığı için satışa çıkaracağını söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa Piazza Avm’de Mevlid-i Nebi Sergisi01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Trabzon Havalimanı’nda Pist Çalışmaları Tamamlandı01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Adıyaman Belediyesinden Temizlik Çalışmaları01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Çelik, Engelli Yazarlar İlknur Peder Ve Kadir Can Gökalp İle Görüştü01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Nilüfer İnovasyon Merkezi Ödüle Doymuyor01 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Besni Devlet Hastanesine 2 Uzman Daha Atandı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Besni’de Öğrencilerden Depremzedelere Yardım01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Müsiad İzmir, Lojistik Sektörünü Masaya Yatırdı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Zorunlu ‘Kış Lastiği’ Uygulaması Başladı01 Aralık 2017 Cuma 10:23
  • Akdeniz Üniversitesi’nde Yangın Tatbikatı01 Aralık 2017 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti