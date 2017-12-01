50 Yıldır Biriktirdikleri Şimdi Antika Oldu

Amasya'da yaşayan emekli hurdacı yıllardır satın alarak biriktirdiği antika gibi olan aletlerle eşyaları satmaya kıyamayınca kiraladığı depoyu adeta...

Amasya'da yaşayan emekli hurdacı yıllardır satın alarak biriktirdiği antika gibi olan aletlerle eşyaları satmaya kıyamayınca kiraladığı depoyu adeta müzeye çevirdi.

Yaklaşık 50 yıldır Amasya kent merkezinde hurdacılık yaptıktan sonra emekliye ayrılan 76 yaşındaki Hasan Özarı, satın aldığı ancak yıllar geçtikçe satmaya kıyamayıp biriktirdiği çeşitli ev eşyaları ile aletleri kiraladığı bir depoda topladı.

Çeşitli ebat ve şekillerdeki yüzden fazla bakır kazan, leğen ve sinilerin yanı sıra 200 kilo ağırlığındaki madeni paralar, yaklaşık 250 yıllık 40 tartı aleti ile metal kutulu cam şırıngaların da aralarında olduğu çok sayıda aletin koleksiyonunda yer aldığını belirten Hasan Özarı, "Hurdaya atmaya kıyamadım. Değerlenir diye biriktirdim. Tarihi eserlere meftun olduğum için benim gözümde çok kıymetli şeyler bunlar" dedi.

Özarı, depodaki aletleri teşhir edecek uygun bir yer bulamadığı için satışa çıkaracağını söyledi.